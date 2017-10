Is 30 procent vrouwen in het kabinet genoeg?

Evenveel mannen als vrouwen in het nieuwe kabinet? Nee, dat was niet het streven, zei premier Rutte vorige week. Het gaat om het vinden van de beste mensen, de verdeling man-vrouw is secundair, lichtte hij toe. Afzwaaiend minister Jet Bussemaker (OCW) reageerde fel: het is 'niet meer van deze tijd' de man-vrouwverdeling weg te zetten als bijzaak. De posten in het nieuwe kabinet moeten fifty-fifty verdeeld worden, vindt zij. Is Ruttes opmerking terecht of achterhaald?

Lees verder na de advertentie

Paul Teule, filosoof en economiedocent aan de Universiteit van Amsterdam, is het met Rutte eens dat het hebben van de beste mensen voorop moet staan. "Maar precies om die reden is het belangrijk dat het kabinet divers is. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt zo overweldigend dat hoe diverser een groep is, hoe beter die presteert, dat het vreemd is kwaliteit en diversiteit van elkaar te scheiden. Een gevarieerde groep mensen biedt een mix van eigenschappen, waardoor dezelfde problemen op allerlei verschillende manieren benaderd worden. Keer op keer blijkt dat dat zorgt voor betere kwaliteit - in financiële termen tot oplossingsgerichtheid.

Primair en secundair "Wat Rutte hier als primair en secundair presenteert, komt in feite op hetzelfde neer. Hij wil een zo goed mogelijk kabinet. Juist daarom moet Rutte erop letten dat er ook vrouwen in het kabinet zitten. Hetzelfde geldt voor mensen uit verschillende sociale klassen of met verschillende achtergronden." Kwaliteit is niet zo objectief als het lijkt Ingrid Robeyns "Verbazingwekkend dat Rutte in 2017 deze uitspraak kan doen", reageert Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek aan de Universiteit Utrecht. "Hij lijkt totaal niet door te hebben dat wij in onze zoektocht naar kwaliteit altijd beperkt worden door onze vooroordelen. Stapels academische literatuur laten zien dat wij leiderschap intuïtief associëren met mannelijkheid. Terwijl inderdaad ook telkens blijkt dat diversiteit juist zorgt voor betere prestaties. Kijk daarom kritisch naar je eigen intuïtieve reacties bij het aannemen van mensen. Wij mogen onszelf wel wat meer wantrouwen op dat gebied. Kwaliteit is niet zo objectief als het lijkt. Waarschijnlijk bedoelt Rutte 'kwaliteit' zoals hij dat in zichzelf ziet, en ziet hij dat graag weerspiegeld in de mensen in zijn kabinet. Maar een divers kabinet heeft veel meer kwaliteit dan een kabinet vol klonen van Rutte." Het verschil in eigenschappen geeft diversiteit haar rijkdom Paul Teule

Positieve gevolgen Teule: "Toch ben ik het niet eens met Bussemaker. De man-vrouwverdeling verplicht 50/50 maken, lijkt mij geen goed idee. Uit diversiteitsonderzoek blijkt: als vrouwen ongeveer 30 procent van een groep uitmaken, brengt dat positieve gevolgen voor de kwaliteit met zich mee. Daarmee wordt het groepsdenken in een monocultuur doorbroken. Een quotum van 30 procent lijkt mij daarom redelijk. Maar als vrouwen per se de helft van de groep moeten uitmaken, ondergraaf je waarom diversiteit van betekenis is. Het verschil in eigenschappen geeft diversiteit haar rijkdom. Vrouwen brengen andere eigenschappen met zich mee dan mannen, ongeacht hoe die verschillen te verklaren zijn. Man en vrouw zijn daarmee gelijkwaardig, maar niet gelijk. Bij het gesprek over diversiteit moet het blijven gaan over die eigenschappen. Niet simpelweg over sekse als een vakje dat je afvinkt. Ga dus niet mannen en vrouwen turven, maar hou oog voor die verschillen. Als je de man-vrouwverdeling vastzet, bestaat het gevaar dat het denken daarover stopt." Robeyns: "Ik ben er niet over uit wat de beste manier is om te zorgen dat we meer vrouwen in leidinggevende posities krijgen. Maar de reden dat we meer vrouwen op die posities moeten krijgen, is niet enkel het verschil in eigenschappen tussen man en vrouw. Denk ook aan voorbeeldfuncties. Als jongeren alleen maar mannelijke ministers zien, groeien ze op met het idee dat leiders altijd mannen zijn. Een vriendje van mijn negenjarige zoon geloofde laatst niet dat ik professor ben. 'Albert Einstein, dat is een professor', gaf hij als verklaring voor zijn ongeloof. Onze ideeën, wensen en verlangens worden gevormd door rolmodellen en door wat wij zien als mogelijkheden. Vrouwelijke ministers zorgen ervoor dat jonge meiden dit ook als een mogelijkheid zien.