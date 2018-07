Invallen in Chileense aartsbisdommen om misbruik

In het onderzoek naar seksueel misbruik door Chileense rooms-katholieke geestelijken, heeft de Chileense politie dit weekeinde invallen gedaan in de kantoren van twee aartsbisdommen in Temuco en Villarrica, in het midden van het land. De politie nam documenten in beslag die meer licht kunnen werpen op mogelijke misdrijven. Vijf priesters in de regio Araucania worden verdacht van seksueel misbruik.

Een eigen onderzoek door de kerk leverde een vernietigend rapport op van 2300 pagina’s. De kerk werd ernstige nalatigheid verweten

De invallen zijn onderdeel van een groot onderzoek door de Chileense justitie naar misbruik door de katholieke kerk in het Zuid-Amerikaanse land. Op de dag van de invallen werd ook een hoge kerkelijke functionaris voorgeleid. Hij werd opgepakt op verdenking van ontucht met ten minste vijf kinderen.

Doofpot Ook vanuit de rooms-katholieke kerk worden er inmiddels maatregelen getroffen tegen geestelijken die betrokken zijn geweest bij het schandaal, dat een ongekende omvang heeft en jarenlang kon plaatsvinden. Priesters en bisschoppen dekten het misbruik toe, bewijs werd vernietigd, slachtoffers werden onder druk gezet hun verhaal voor zich te houden. Ook paus Franciscus wilde aanvankelijk van geen kwaad weten. Berichten over misbruik en over het in de doofpot stoppen ervan, deed hij af als laster. Een eigen onderzoek door de kerk leverde echter een vernietigend rapport op van 2300 pagina’s. De kerk werd ernstige nalatigheid verweten. De paus gaf begin dit jaar fouten toe en bood verontschuldigingen aan. Hij ontbood de leiding van de Chileense kerk naar Rome. De 34 bisschoppen zeiden dat ze ‘met pijn en schaamte’ naar Rome waren gekomen. Het komt maar zelden voor dat geestelijken zich collectief moeten verantwoorden bij de paus. De Ierse bisschoppen moesten eerder eenzelfde soort pijnlijk gesprek voeren.

Ontslag De Chileense bisschoppen boden massaal hun ontslag aan. Eind juni werd bekend dat het Vaticaan akkoord ging dat drie van hen hun functie neerleggen. Een van de opgestapte bisschoppen is Juan Barros van Osorno. Slachtoffers beschuldigden hem ervan dat hij had geweten dat zijn mentor, Fernando Karadima, minderjarige jongens had misbruikt. Deze priester werd al in 2011 veroordeeld door het Vaticaan. Drie van zijn slachtoffers werden dit voorjaar uitgenodigd voor een gesprek met de paus. Een van hen twitterde na afloop: “Ik heb twee uur met de paus gepraat, op een zeer respectvolle en oprechte manier. Ik heb het belang benadrukt om misbruik te zien als misbruik van macht en gewezen op de noodzaak om verantwoordelijkheid te nemen, iets te doen en niet alleen vergiffenis te vragen.”