Initiatiefnemer Nederlandse Nashville-verklaring trekt zich terug, geen nieuwe handtekeningen

“We hebben als initiatiefnemers gisteravond bij elkaar gezeten, en besloten dat het nu eerst tijd is voor reflectie”, vertelt dominee Maarten Klaassen. “De verklaring heeft heel erg veel losgemaakt, het zijn zeer bewogen dagen geweest. We merkten dat verschillende passages uit de tekst verwarring hebben opgeroepen en anders gelezen werden dan we bedoelden. Dat vraagt dus om een nadere verklaring. Daar gaan we aan werken.”

Daar zal een van de zeven initiatiefnemers niet meer bij betrokken zijn: de Christelijke Gereformeerde predikant Sonnevelt heeft zich teruggetrokken, bevestigt Klaassen. “Dat is om persoonlijke redenen.”

De Nederlandse vertaling van de van oorsprong Amerikaanse tekst was aanvankelijk bedoeld als een opmaat voor een studiedag waarop predikanten en voorgangers uit het behoudende deel van het Nederlands protestantisme met elkaar in gesprek zouden gaan over homoseksualiteit, vertelt Klaassen. “Die studiedag gaat er ook komen, ergens in de komende maanden. Dat gaan we nu voorbereiden. We verspreiden vandaag of morgen nog een persbericht waarin we een en ander aankondigen en daarna wordt het tijd voor radiostilte en verdere bezinning.”