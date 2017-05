Indonesië verbiedt islamistische beweging

Volgens de regering ondermijnt de beweging, die streeft naar een wereldwijde islamitische staat, de seculiere democratie in Indonesië. "Hun activiteiten veroorzaken spanningen in de samenleving", verklaarde Wiranto gisteren. "Ze bedreigen de veiligheid, openbare orde en eenheid."

De aankondiging komt op een moment van groeiende spanningen in Indonesië over de rol van de islam in de samenleving en de politiek. De overgrote meerderheid van de Indonesische bevolking is moslim, maar het land telt ook aanzienlijke minderheden van boeddhisten, hindoes, christenen en mensen die animistische religies aanhangen. Tot bezorgdheid van veel leden van deze minderheidsgroepen groeit de laatste jaren de invloed van conservatief-islamitische groepen.

In de aanloop naar recente gouverneursverkiezingen gingen honderdduizenden islamisten de straat op om te betogen tegen de zittende christelijke gouverneur Basuki Tjahaja Purnama, beter bekend als Ahok. Gouverneur Ahok, een bondgenoot van de Indonesische president Joko Widodo, verloor de verkiezingen van een moslimkandidaat, die in zijn campagne flirtte met de islamisten.

Kalifaat

Hizbut Tahrir ('Partij van de Bevrijding') is een internationale beweging die alle moslimlanden wil verenigen in één islamistische staat of kalifaat, waarin dan de sjaria, het islamitische recht, moet heersen. Hizbut Tahrir is tegen democratie en kapitalisme, en is ook fel anti-Israëlisch. De beweging is in veel moslimlanden verboden, maar is in heel wat westerse landen, waaronder Nederland, wel toegestaan, omdat zij zich beperkt tot vreedzame protesten.

De Indonesische tak van Hizbut Tahrir reageerde teleurgesteld op het aangekondigde verbod. "Wij opereren legaal, ordelijk en vreedzaam, en veroorzaken bijna nooit problemen", aldus een woordvoerder. "We zullen de noodzakelijke stappen zetten om ons tegen de ontbinding te verzetten."

