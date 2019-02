Indiase transgenders eisen hun religieuze rechten op, met een beroep op oude Hindoestaanse teksten

Dat was een entree die de aandacht trok: op een kameel gezeten, links en rechts zegeningen uitdelend, betrad Laxmi Narayan Tripathi vorige maand het terrein van Kumbh Mela, het hindoefestival in India dat te boek staat als het grootste religieuze evenement ter wereld. Tripathi staat aan het hoofd van Kinnar Akhara, een religieuze orde die volledig uit transgenders bestaat. Niet eerder liet die orde zich zien bij Kumbh Mela. Tripathi (41) staat bekend als activist die zich sterk maakt voor rechten van seksuele minderheden en sekswerkers.

Eigenlijk zijn Tripathi en de haren geen transgenders maar hijra's: personen die in een jongenslichaam zijn geboren, maar deel uitmaken van een subcultuur die al eeuwenlang gestalte geeft aan een bijzondere genderidentiteit. Hijra's laten zich niets gelegen liggen aan de gangbare scheidslijnen tussen mannelijk en vrouwelijk gedrag. Ze zijn geen man en geen vrouw, maar vormen letterlijk India's derde sekse. Volgens officiële cijfers telt India ongeveer een half miljoen transgenders, volgens activisten moet dat getal met zes vermenigvuldigd worden.

Laxmi Narayan Tripathi heeft de ambitie om de hijra's de plek in het religieuze domein terug te geven, die hun krachtens de geschiedenis zou toekomen. Van oudsher worden er aan hijra's magische krachten toegedicht, die ze volgens overlevering ontlenen aan de hindoegodin Bahuchara Mata. De traditie wil dat hijra's zingend en dansend op bruiloften en geboortefeesten verschijnen om het bruidspaar of de pasgeborene te zegenen met vruchtbaarheid en voorspoed. Als daar niet genoeg voor betaald wordt, verandert de zegen in een vloek.

In het moderne India heeft de ceremoniële functie van de derde sekse aan betekenis ingeboet. Hijra's trekken tegenwoordig vaak bedelend door de straten. In de grote steden werkt een ruime meerderheid van de transgenders als prostituee. De gemiddelde Indiër is banger voor hun schaamteloosheid dan voor hun magische krachten. Hijra's worden gevreesd en verguisd. Daardoor speelt hun bestaan zich vrijwel altijd buiten de maatschappelijke orde af.

Hindoegeschriften

Om de verloren waardigheid van de transgenders te herstellen, doet Tripathi een beroep op oude hindoegeschriften, zoals de Ramayana. In dit epos zijn de hijra's de enigen die bij de godheid Ram in het woud blijven, nadat hij uit zijn rijk verbannen is. Als Ram terugkeert uit ballingschap beloont hij de hijra's voor hun toewijding door ze een grote toekomst te voorspellen. In de Mahabaratha, een tweede belangrijke hindoetekst, staat ook een veelzeggend verhaal. De krijgshaftige godenzoon Arjuna moet een jaar lang in anonimiteit leven. Gekleed als vrouw onderwijst hij zang en dans aan de dochter van de koning aan wiens hof hij verblijft. Arjuna is in de optiek van Tripathi een hijra avant la lettre.

Tripathi omhelst een volgeling. © Reuters

Tripathi werd geboren als oudste zoon van een brahmanenfamilie in Mumbai, die altijd achter haar is blijven staan. Vanaf haar kindertijd was ze al 'anders'. Tripathi dacht aanvankelijk dat ze gay was, maakte furore als danser en dragqueen, en liet zich na een lange zoektocht naar haar seksuele identiteit inwijden in de cultuur van de hijra's. Anders dan veel andere transgenders, die door hun familie verstoten worden, deed ze dat uit vrije keuze.

Hijra's leven in zelfgecreëerde familieverbanden die sterk hiërarchisch georganiseerd zijn. De leiding is in handen van zogeheten goeroes, die hun 'volgelingen' bescherming bieden in ruil voor respect, aanzien en - meestal - geld. Dankzij een krachtige mix van mannelijk charisma en vrouwelijke charme klom Tripathi niet alleen op tot leidsvrouw binnen haar eigen clan, als officieuze woordvoerster van de gemeenschap reisde ze de hele wereld af om aandacht te vragen voor de situatie van Indiase transgenders. In de zomer van 2018 was ze nog te gast op de Wereld Aids Conferentie in Amsterdam.