Indiase ‘goeroe van bling’ veroordeeld tot tien jaar cel

De voorzorgsmaatregelen waren genomen om herhaling van de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag te voorkomen. Meer dan honderdduizend volgelingen van de zelfverklaarde heilige Singh vulden toen de straten van de Noord-Indiase stad Panchkula.

Zij waren het niet eens met de rechtelijke uitspraak tegen de goeroe, die schuldig is bevonden aan verkrachting van twee vrouwelijke aanhangers in 2002. Aanwezigen gooiden met stenen, stichtten brand en richtten vernielingen aan. Het leger had zeshonderd militairen ingezet om de menigte in bedwang te houden. Bij de rellen zijn minimaal 38 mensen om het leven gekomen. Honderden mensen raakten gewond.

Vandaag heeft de Indiase rechtbank de goeroe veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. De advocaat van Singh zegt dat hij onschuldig is en gaat in hoger beroep.

Boodschapper van god

Singh, ook wel bekend als de ‘goeroe van de bling’ is de derde leider van de Dera Sacha Sauda sekte. Naar eigen zeggen heeft de groep, die in 1948 werd opgericht, 46 vestigingen en meer dan 60 miljoen aanhangers over de hele wereld. Volgelingen hebben als missie om via meditatie zelfverzekerder te raken en dichter bij god te komen. Ze eten geen vlees, vis en eieren en gebruiken geen drugs en alcohol. De spirituele organisatie zet zich ook in voor sociale activiteiten en het milieu, en beheert drie ziekenhuizen in de Indiase stad Sirsa.

Leider Singh is een excentrieke verschijning met zijn kleurrijke kleding. Hij rijdt graag motor en versiert zichzelf met blinkende sieraden. Volgens zijn eigen biografie is hij spiritueel heilige, filantroop, zanger, sporter, filmdirecteur, acteur, muzikant, schrijver, zanger en autobiograaf. Sinds 2015 speelt hij in films die hij zelf produceert. Als ‘boodschapper van god’ verricht hij daarin wonderen, preekt hij en vecht hij tegen gangsters, afgewisseld met een zang- en dansintermezzo’s. Liedjes van zijn album 'Highway Love Charger' gaan onder andere over drugsgebruik, prostitutie en de gevaren van abortus.

Gurmeet Ram Rahim Singh arriveert op een motor bij de lancering van zijn film 'MSG- The Warrior Lion Heart'. © AP

Het is niet de eerste keer dat de goeroe in opspraak is. In 2002 werd hij door de Indiase federale politie onderzocht wegens de moord op een journaliste die onderzoek deed naar onwettige activiteiten binnen de sekte. Ook wordt hij ervan beschuldigd vierhonderd aanhangers te hebben gedwongen zich te laten castreren, zodat zij ‘dichter bij god te konden komen’. Zelf ontkent Singh al deze beschuldigingen.

De Sikh- en hindoe-gemeenschap in India hebben ook klachten over de goeroe geuit. Hij zou hun religies belachelijk hebben gemaakt door zichzelf te verkleden als een belangrijke Sikh-goeroe en als de Hindoe-god Vishnu.

De grote aanhang van Singh maakt hem een machtige politieke troef. Verschillende politiek leiders proberen hem daarom voor zich te winnen. Aan de andere kant heeft de spiritueel leider ook veel vijanden. Hij wordt daarom zowel door zijn eigen bodyguards beveiligd, alsook door de Indiase staat.