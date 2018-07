Indiaas advies: weg met kunstmest, ga ‘kosmisch boeren’

Volgens de krant The Indian Express wil de deelstaatminister van landbouw, Vijay Sardesai, met de video’s ‘kosmisch boeren’ bevorderen. Landbouwers moeten daarbij minder afhankelijk worden van kunstmest en via meditatie shakti, spirituele kracht, naar de grond geleiden.

Volgens de minister kreeg hij de ideeën van zijn echtgenote, die de hin­doe-mantra’s met succes uitprobeerde op orchideeën thuis.

In India groeit net als elders de bezorgheid over gezondheidsrisico’s van kunstmest. Sardesai’s Goa Vooruit Partij regeert in de deelstaat bovendien samen met de hindoenationalistische BJP, die ook landelijk aan de macht is, en die streeft naar een grotere rol voor het hindoeïsme.