In tijden van Erdogan en Trump is deze Machiavelli-biografie zeer welkom

Politiek filosoof Erica Benner publiceerde al twee boeken over de filosofie van de Italiaan Niccolò Machiavelli (1469-1527). In 'Als een vos' beschrijft ze zijn leven als diplomaat, filosoof, toneelschrijver, vader, en als een republikein die in roerige tijden vocht tegen tirannie en corruptie.

Wie nadenkt over filosofie, gaat vaak in discussie met de doden. Je bestudeert ideeën van bijvoorbeeld Plato, Kant of De Beauvoir zonder rekening te houden met de tijd waarin ze opgeschreven zijn. Deze biografie kiest per definitie voor een historische benadering die leven en werk van Machiavelli met elkaar verbindt.

De inhoud

De titel van deze biografie - 'Als een vos' - vat het leven van Machiavelli goed samen. Hoewel geboren in een gezin dat te minvermogend is om voor politieke functies in aanmerking te komen, weet hij zich op te werken tot Tweede Kanselier van de Florentijnse Republiek. Die positie dankt hij aan zijn scherpzinnige persoonlijkheid: hij weet op de juiste momenten te zwijgen of te praten. In die zin is hij een vos zoals je die in de natuur aantreft, zegt Benner: hij kan valstrikken herkennen en toont een lenig verstand.

Als ambtenaar met een relatief lage rang - hij klaagt vaak over zijn salaris - reist Machiavelli door Italië en naar Frankrijk, op zoek naar bondgenoten voor Florence. Zo ontmoet hij ook de man die model staat voor 'De heerser', Machiavelli's bekendste boek. Dat is Cesare Borgia, die bezig is met een opmars in Italië. Deze zoon van de paus heeft een wrede, 'duivelse reputatie'. Ook een vos, maar dan zoals veel mensen een vos zien, vindt Benner, want hij is sluw, achterbaks en agressief.

Machiavelli blijkt helemaal niet de cynicus waar hij vaak voor versleten wordt

Nauwkeurig beschrijft Benner de politieke conflicten waarin Machiavelli verzeild raakt. Hij blijkt een hartstochtelijk pleitbezorger van een democratische republiek met een eigen leger. Een man met vele maskers, maar geen kameleon. Als de autocratische Medici in 1513 opnieuw aan de macht komen, wordt Machiavelli beschuldigd van een samenzwering. Hij belandt in de gevangenis, wordt gemarteld en verbannen uit de stad. Later weet hij toch weer een rol te spelen in de Florentijnse politiek.

Benner schenkt ook aandacht aan ander werk van Machiavelli, waaronder de 'Discorsi', het politieke spotgedicht 'De ezel' en een blijspel dat volgens de biografe veel details over zijn eigen (liefdes)leven verraadt. En aan de 'Florentijnse geschiedenissen' waarvoor hij extra werd beloond door paus Clemens de Medici. Desalniettemin: in 1557 werd al zijn werk door de paus op de index van verboden boeken geplaatst.