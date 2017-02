Ik vind structuur ook fijn, maar niet zo létterlijk”, zegt Valeriya Zakopay. Want dat is de Russische pianiste wel opgevallen in de bijna twintig jaar dat ze in Nederland woont: alles moet wijken voor de klok. Zoals op het feestje dat de peuterspeelzaal organiseerde en dat van twee tot vijf zou duren. “De ouders waren echt uitbundig gekleed, met schmink en kostuums. Écht uitbundig, dat je denkt: dat gaat nog door. En dan ineens, precies om vijf uur: pats boem! Iedereen begon op te ruimen! Pats boem: het feest is voorbij! Ik dacht: dat kán toch niet. In Rusland zou dat echt niet kunnen, dat al die mensen opeens weg moeten. Juist omdat iedereen zo genoot.”

Haar dochter zit inmiddels op de middelbare school, met haar bewoont Valeriya een maisonnette in Hoofddorp. Binnen herinnert nog veel aan haar Russische achtergrond. Er staan schaaltjes met folkloristische motieven. Boven één van de twee piano’s die vrijwel de hele woonruimte in beslag nemen, hangt een afbeelding van de Kerk van de Verlosser op het Bloed in Sint Petersburg. Toch speelt Valeriya’s werkzame leven zich volledig af tussen autochtone Nederlanders. Ze werkt als organiste bij twee verschillende kerken in Hoofddorp, en ze geeft pianoconcerten en pianoles aan Nederlanders.

Haar dochter - die ze volledig tweetalig opvoedde - is in Amsterdam geboren. Maar juist in de opvoeding stuitte ze op cultuurverschillen. “Nadat ik een paar maanden borstvoeding had gegeven, hoorde ik van iedereen dat ik moest stoppen - ook ’s nachts. Ik dacht: stoppen? Als ik dat van nature heb gekregen, dan móet ik dat geven, ook ’s nachts, ook twee jaar achter elkaar. Dan maakt het niet uit dat ik niet slaap, dat komt wel. Nederlanders vinden dat vreemd. Ze vinden ook dat hun kind precies om zeven uur moet slapen. Ik begrijp dat niet. Ik zat bij het bed van mijn dochter Russische boeken voor te lezen en Russische liederen te zingen totdat ze echt helemaal in slaap viel - soms zat ik nog een uur in het donker. Dus waarom moet een kind precies om zeven uur slapen? Als ik zoiets hoor heb ik het gevoel dat we elkaar niet helemaal begrijpen.”

Punctueel leven, dat hoorde echt bij de protestanten Het klopt dat Nederlanders erg van de klok zijn”, zegt Pieter Pekelharing. “Valeriya’s Zakopays verhaal doet me denken aan een prachtig boek van Rodaan al Galidi: ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’. Hij beschrijft daarin hoe een Russische dame in het asielcentrum een verhouding krijgt met een Nederlander. Ze houden van elkaar, maar één ding begrijpt de dame niet. Waarom moet alles op één bepaald tijdstip gebeuren? Precies zó laat eten, precies zó laat vrijen? Ze denkt: dat kán toch niet waar zijn, de hartstocht moet toch door de tijd heen breken? Maar nee hoor, hier in Nederland niet. De Ne­der­lands-pro­tes­tan­te traditie versterkt het idee dat je hard moet werken om iets voor te stellen “Of we altijd zo van de klok zijn geweest zou ik niet weten. Maar op dit moment is het zeker zo. We leiden drukke levens. Wie het níet druk heeft, heeft iets uit te leggen. Tijd verspillen is er niet bij, tot aan de burnout aan toe. We moeten op Facebook aanwezig zijn, we moeten op LinkedIn aanwezig zijn, we moeten op het werk aanwezig zijn. Allemaal om te laten zien dat we het druk hebben. “Die druk om te presteren ervaren andere volkeren vast ook. Maar de Nederlands-protestante traditie versterkt wel het idee dat je hard moet werken om iets voor te stellen. Bij katholieke Nederlanders ligt dat anders, die zijn bourgondischer, maar protestanten moesten via een hele strenge discipline aan zichzelf het bewijs leveren dat ze een kans maakten om in de hemel te komen. Daar kwam geen kerk meer tussen en dus werd de hele last van het oordeel gedragen door het eigen geweten. Zelfs ontspannen creëert drukte: yoga, mindfulness, rennen, stappen tellen, ga maar door “Uiterst punctueel leven, dat hoorde echt bij de protestanten. Alleen was het niet de bedoeling dat je gelukkig zou worden, dat je zou genieten van je geld of van je succes, want dan was je niet vroom meer, dan had je je uitverkocht aan het leven. “Zo is het eeuwenlang geweest, maar het rare is dat protestanten die normen en waarden na de ontkerkelijking hebben vastgehouden. Ze bleven gericht op aardse prestaties en dat heeft hen geen windeieren gelegd. Maar van dat succes mochten ze nog altijd niet genieten. Of laat ik het zo zeggen: je diende zó te leven dat het niet erg was als je je geld of succes weer kwijtraakte - wat ook wel weer een mooi streven is. In de jaren zestig zie je dan dat Nederland welvarender wordt. Dat zorgde voor meer vrije tijd: meer tijd om te ontspannen dus. Toch vinden we nog steeds dat we heel gedisciplineerd moeten omgaan met de beloning voor dat harde werk - een beloning die nu al tijdens het leven geïncasseerd kan worden. Echt genieten, dat is nog altijd verkeerd, dat mag niet het doel zijn van je succes. Je mag jezelf nog altijd niet uitleveren aan het leven. Zelfs ontspannen creëert drukte: yoga, mindfulness, rennen, stappen tellen, ga maar door. “Die instelling zie je weerspiegeld in onze omgang met de klok. Je mág wel uit je dak gaan, en dat gebeurt ook, maar uitsluitend als dat zo is georganiseerd. Je mag een halve dag feesten, maar daarna is het over en moet je weer aan het werk. Uiteindelijk bepaalt dat arbeidsethos wat je waard bent - en niet je vermogen te genieten.” Pieter Pekelharing

