In Marawi helpen Filippijnse moslims christenen te ontsnappen aan IS

Het was een mooi symbolisch moment voor het Filippijnse leger dat al drie weken probeert een bonte groep jihadisten, strijdend onder de vlag van IS, uit de zuidelijke stad Marawi te verdrijven. Maandag, op de Filippijnse Onafhankelijkheidsdag, hesen de soldaten de nationale vlag boven het gemeentehuis waar eerder nog het zwarte dundoek van Islamitische Staat wapperde.

De stad Marawi ligt op het Filippijnse eiland Mindanao. © Google Maps

Zowel het leger als de islamitische strijders leden afgelopen weken zware verliezen. Burgers zitten intussen in de val. Vooral de christelijke inwoners van de stad staan doodsangsten uit. Zij weten: als IS ze vindt, dan zijn ze er geweest. Via zijn persagentschap Amaq, verspreidde IS beelden van katholieke kerken in de stad die compleet verwoest werden.

Temidden van die jacht op christenen en de vernietiging van hun geloofssymbolen komen steeds meer berichten naar buiten van moslims die hun christelijke buren een veilig heenkomen helpen vinden. De verhalen doen bijna denken aan die van Joodse onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het overgrote merendeel van de Filippino's is christen, maar vooral op het zuidelijke eiland Mindanao, waar ook Marawi ligt, wonen ook veel moslims.

Ik vertelde mijn christelijke vrienden, dat ik eerst zal moeten sterven voor ze jullie vermoorden. Norodin Alonto Lucman, een clanhoofd en voormalig bestuurder

Een van die redders was Norodin Alonto Lucman, een clanhoofd en voormalig bestuurder in de streek. Lucman bood 71 burgers onderdak in zijn huis, waaronder ruim 50 christenen. Vanwege zijn gezag in de stad, wilden de jihadisten Lucman te vriend houden. Toen de radicalen bij hem aanklopten om uit te zoeken wie zich achter zijn poorten schuil hield, stuurde hij ze weg.

"Ik vertelde mijn christelijke vrienden, dat ik eerst zal moeten sterven voor ze jullie vermoorden", vertelde Lucman aan de Filippijnse nieuwssite Rappler. "Ik zal ze nooit aan jullie overdragen, over mijn lijk." De christenen die Lucman onder zijn vleugels nam, zijn inmiddels geëvacueerd naar veilig gebied.

Ook andere moslims en zelfs de islamitische strijdgroep MILF - die in de laatste jaren probeert vrede te sluiten met de regering - hielp christenen Marawi te ontvluchten.

Amerikaanse steun Dit weekend werd bekend dat het Amerikaanse leger de Filippino's steunt bij de strijd tegen IS rond Marawi. Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Manila bevestigde dat. Het bericht is opvallend, want de Filippijnse president Duterte zei eerder juist dat hij niets meer met het Amerikaanse leger te maken wilde hebben. De Amerikanen vechten niet actief mee, maar verschaffen 'technische bijstand' aan de Filippijnse soldaten die vechten op de grond. Volgens verschillende berichten helpen de Amerikanen met luchtverkenning om islamitische strijders op te sporen. Vrijdag zijn in de strijd dertien Filippijnse mariniers gesneuveld, aldus het leger. De Filippijnse strijdkrachten hebben daarmee al 58 man verloren in en rond Marawi. Er zouden ook zeker twintig burgers en meer dan honderd jihadisten zijn omgekomen.

Terroristenbroers mogelijk gedood Dit weekend verspreidde het Filippijnse leger het bericht dat de broeders-Maute mogelijk zijn omgekomen bij de gevechten rond Marawi. Omarkhayam en Abdullah Maute leiden de aan IS-gelieerde 'Maute'-strijdgroep. In het zuiden van de Filippijnen zijn verschillende radicale groepen actief, waaronder ook Abu Sayyaf, een groep die vooral naam maakt door ontvoeringen en zelfs onthoofdingen. De Nederlander Ewold Horn wordt door deze groep al ruim vijf jaar gegijzeld gehouden op een eiland ten westen van Mindanao. Lees verder: Mijn vader zit al vijf jaar opgesloten in de Filippijnse jungle

