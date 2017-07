In het Spinozahuisje kon de ketter vrij denken

Het ligt bepaald niet op de toeristische route. Ver van Rijksmuseum en Mauritshuis, verstopt in een naoorlogs nieuwbouwwijkje, staat het huisje waar Bento d'Espinosa (1632-1677), beter bekend als Spinoza, drie jaar een kamer huurde en het voorwerk deed voor zijn 'Ethica'. "Voor sommige mensen is dit een bedevaartsoord", vertelt Albert Vossepoel, gepensioneerd natuurkundige en een van de vrijwilligers die 'het Spinozahuisje' bemannen. "Vooral Zuid-Amerikanen, Israëliërs en Italianen reageren ontroerd: tjonge jonge, dat ik hier nu sta, waar de Verlichting in zijn meest radicale vorm is begonnen!"

Niet dat er elke dag busladingen naar Rijnsburg komen, daarvoor is deze attractie te elitair. "De Ethica is natuurlijk niet echt een makkelijk boek", bekent Vossepoel. Toch weten sommige filosofen en vrijdenkers het huisje al meer dan een eeuw te vinden - bijna de helft van hen komt uit het buitenland.

Binnen leidt een smalle gang naar de stijlvol gereconstrueerde werkkamer van Spinoza - eenvoudige kroonluchter, gietijzeren kachel, portret van Descartes aan de muur. Op het bureautje, voor een rode ganzenveer, is een groot gastenboek opengeslagen.

Of ook Ayaan Hirsi Ali erin staat? Geïnspireerd door Spinoza's moedige kritiek op religieuze dogma's, zou die haar afscheid van Nederland, met drie vriendinnen en een fles champagne, hier hebben willen vieren. Vossepoel bladert in het boek. "Wacht even. Ja! Hier staat het: 1 september 2006, Ayaan Hirsi Ali. Let op: als woonplaats staat er Washington DC. Maar daar ging ze heen! Het was letterlijk de vooravond van haar vertrek. De toenmalige secretaris is speciaal op zijn fiets geklommen om de deur open te doen. Want eigenlijk was het museum van 2001 tot 2008 in restauratie."

Ongestoord discussiëren

Maar wat deed Spinoza, de Portugees-Joodse Amsterdammer eigenlijk in Rijnsburg - tegenwoordig eerder een behoudend protestante gemeente? "In de zeventiende eeuw was het hier een bolwerk van collegianten", vertelt Vossepoel, "dat waren christenen die liever zelf discussieerden over geloofszaken, niet alleen naar de dominee luisteren". Dat Spinoza hier in 1661 kwam wonen, vijf jaar nadat zijn joodse gemeente de banvloek over hem had uitgesproken wegens 'vreselijke ketterijen' en 'monsterlijke daden', dankte hij aan zijn vriendschap met de chirurgijn Herman Hooman, die collegiant was. Hier kon de Amsterdamse wijsgeer ongestoord met andere vrijzinnigen discussiëren over God en aanverwante zaken.

De tekst loopt door onder de afbeelding

Bijna twee eeuwen lang was iedereen vergeten dat de wijsgeer hier had gewoond. © Werry Crone

Waarover hij nadacht, valt nog af te lezen aan de in perkament gebonden turven in de boekenkast. "Héél veel bijbels", wijst de gids. "Met joodse én met christelijke commentaren. Verder een boek over lenzen slijpen, een beetje scheikunde, Seneca, Hobbes, Cervantes, en natuurlijk de complete werken van Descartes. Die kun je gerust de geestelijk vader noemen van Spinoza; hij heeft hier vlakbij gewoond, in Oegstgeest.

"Toch dácht Descartes heel anders, want hij was een dualist, hij maakte scherp onderscheid tussen het materiele en het geestelijke. Spinoza was juist een doorgewinterde monist: voor hem vielen de natuur en God samen - maar als dat zo was, kon het Kwaad niet meer buíten God geplaatst worden. Dát was een ontzéttende sprong en daar is hij ook het meeste op aangevallen." Tweehonderd jaar lang was Spinoza's werk verboden, omdat het zou leiden tot atheïsme en fatalisme.