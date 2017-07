In Groningen is een heilige plaats waar kosmische energie aan het werk is

In de kristallenwinkel in Veelerveen strijkt Jordy Buzeman over een paar fraai geslepen bergkristallen. Honderden soorten stenen heeft hij op voorraad, zorgvuldig uitgestald in glazen kastjes. Voor de 33-jarige winkelmanager zijn het meer dan stukken amethist, bergkristal, jaspis en kwarts. Buzeman ziet uiteraard door de natuur gevormde objecten, maar bovenal voelt hij veel energie. "De stenen hebben bewustzijn", zegt hij. "Het is tot stof geworden bewustzijn."

Buzeman werkt op een bijzondere plek. Volgens hem is dit een plaats waar kosmische energie aan het werk is die zorgt voor harmonische sferen, fijne gevoelens en helende krachten. Op de grens van Groningen met Drenthe en Nederland met Duitsland zijn speciale energieën actief die wijzen op een naderende 'Nieuwe Tijd'. "Zoals die krachten ook actief zijn bij Stonehenge in Engeland en Machu Picchu in Peru."

De stroom bezoekers naar Veelerveen mag dan niet helemaal te vergelijken zijn met die naar Stonehenge en Machu Picchu, er komt genoeg volk om een spiritueel centrum draaiende te houden. Een bordje in het lintdorp aan het Ruiten-Aa-kanaal, een waterloop in het uiterste oosten van Groningen, leidt de spirituele zoeker vanzelf naar het Elohim Centre, de naam waaronder dit 'centrum voor zelfrealisatie en nieuwetijdsorganisaties' onder kenners bekend is.

Bij een rustig stukje aan het water wordt in een aantal kantoorpanden, enkele grote tuinen, een camping en een stuk bos geestelijke voorbereidingen getroffen voor een betere wereld. Alleen het geluid van vogels, het ruisen van de wind en zacht gebrom van een enkel landbouwvoertuig in de verte dringt hier door.

In Purmerend waar ze lange tijd woonde, was een vrijstaand huis in de bossen een onbetaalbaar ideaal. Zodoende belandde ze bijna dertig jaar geleden op deze afgelegen plek. Wat begon met een 'healingzolder', een kleine kristalwinkel en een cursusruimte groeide in de loop van de tijd uit tot een locatie met een minicamping, vakantiehuisjes, speciale 'helende' tuinen, een opleidingscentrum en een woongemeenschap bestaande uit tien personen. Nootebos vertelt dat ze boodschappen van gene zijde krijgt. "Ik heb weleens aan de bovenwereld gevraagd: waarom op deze plek? Ik kreeg terug dat op een meer centrale plek in Nederland er meer spirituele shoppers zouden komen. Hier komen de mensen die er echt voor kiezen." Naast haar heeft klusjesman en bewoner René de Quastenit (55) plaatsgenomen. "Wij zijn een nieuwetijdsonderneming", zegt hij. Nootebos: "Elders zouden we misschien meer verdienen, maar op deze krachtplaats is onze plaats volgens de bovenwereld."

Sinds 1989 stelt Joke Nootebos (64), geestelijk leidster van het Elohim centrum, haar leven in dienst als pionier voor de nieuwe samenleving. Om haar hals draagt ze een ampul met energetisch kristalwater en op haar jurk prijkt een batch. 'Visionair leidinggevende', staat erop. "Als kind al kreeg ik lessen uit de bovenwereld", zegt Nootebos, die, zo meldt ze erbij, helderwetend, helderhorend en helderziend is.

De medewerkers en bezoekers van het centrum geloven dat dit een sacrale plaats is waar zich een nieuw tijdperk aandient. Over enige tijd zal het overal merkbaar zijn. "We gaan naar een non-dualistisch tijdperk", zegt Buzeman als hij erover vertelt. Het is een tijd, verklaart hij enthousiast, waarin tegenstellingen, strijd en ruzie voorgoed verdwenen zijn. Net als in een mythisch verleden zal alles in de kosmos weer één geheel vormen, waarbij de zichtbare en onzichtbare wereld naadloos in elkaar over zullen gaan en de wereldziel één zal zijn.

Geestelijke vensters

Nootebos en haar team geven tal van cursussen en spirituele sessies om mensen wegwijs te maken in het universum waarin eenheid met 'de bovenwereld' en 'Moeder Aarde' centraal staan. Daar is niets zweverigs aan, benadrukken de twee. "Hoe leef je bij het vormen van een wij-maatschappij in de gewone wereld van geld, seks, werk en relaties? Dat zijn toch de vragen die hier centraal staan." Ook door gewoon op de camping 'in hoog dimensionaal licht' te genieten van de rust, kunnen er volgens Nootebos geestelijke vensters worden geopend. "Bij alles wat we doen ervaren we ons als een deel van de groepsziel", zegt De Quastenit. "Je kunt het ook Christuskracht noemen", vult Nootebos aan. Is deze gemeenschap een voorhoede? "Duidelijk", zegt Nootebos. De Quastenit knikt. "Wat hier gebeurt stijgt boven het individu uit. In een voetbalvereniging werk je ook samen, maar daar stopt het als je weer thuis bent. Dit gaat altijd door." Nootebos: "Hier leveren we het voorbeeld voor de nieuwe wij-maatschappij vanuit het ware zelf."

Dit is de acu­punt­uur­naald voor de wereldziel. Wat hier gebeurt draagt bij aan de energie in de wereld

In de kristalshop vertelt Buzeman hoe hij nog niet zolang geleden als hr-manager werkte in een kantoor. Toen voelde hij een 'zware en logge energie'. Nu is het omgekeerde het geval. "Hier word ik gezien in mijn ziel. Niet alleen door de mensen, ook door de stenen."

Toen hij zich zo'n vier jaar geleden verdiepte in de krachten die in de edelstenen en de kosmos zouden schuilen, ging er een wereld voor hem open. "Het voelde alsof er dingen wakker werden in mijzelf. Eerst zat ik in mijn hoofd. Hierdoor ben ik een gevoelsmens geworden. Ik voel me lichter, blijer, rustiger." Zou het lukken om zijn vrouw over de streep te trekken, dan zou hij dolgraag op het terrein in Veelerveen gaan wonen. "De energie voelt hier toch het beste. Hier voel ik een eenheid van voelen, denken en doen."

Ondertussen heeft hij zijn wandelschoenen aangedaan. Hij gaat voor naar de tuinen, waar in het weelderige groen tal van bankjes, priëlen en pergola's staan opgesteld. In de afgelopen jaren is hier de nieuwe tijd sterk voelbaar geworden, weet Buzeman terwijl hij op een populierenbos afkoerst. Zwijgend loopt hij tussen de bomen door, terwijl de wind door de hoge kruinen waait. "Hier voel ik Moeder Aarde heel duidelijk. Dit is de acupunctuurnaald voor de wereldziel. Wat hier gebeurt draagt bij aan de energie in de wereld."

Verderop houdt hij onder een fraai begroeide pergola opnieuw halt. "De nieuwe tijd is hier al merkbaar, alle energie is hier aanwezig", zegt Buzeman. Glimlachend sluit hij even zijn ogen. "Voel je al wat?", vraagt hij. "Je voelt het als je met andere ogen kijkt."

