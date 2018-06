In Genève waren we voor even in de oecumenische hemel

Sindsdien heb ik de stad van Calvijn gemeden en vloog ik er alleen overheen op weg naar Rome.

Deze week was ik terug in de stad die op mij nu opvallend prettig overkwam. Beetje Parijs-achtig. Paus Franciscus zou naar Genève komen voor een bezoek aan de Wereldraad van Kerken die dit jaar zijn zeventigste verjaardag viert en ik mocht verslag doen. "Ik hoop dat je wat tijd over hebt om naar het Reformatie-museum te gaan", drukte een collega mij kort voor vertrek nog op het hart. Een heel museum gewijd aan een breuk? Ik moest er even niet aan denken.

Nadat ik had ingecheckt in mijn hotel, reed ik in een keurige stadsbus langs allerlei kantoren van internationale organisaties naar het hoofdkwartier van de Wereldraad om mijn accreditatie op te halen. Daar wachtte mij een heugelijke mededeling: ik mocht als een van de weinige journalisten aanwezig zijn bij de oecumenische viering met de paus in de kapel van datzelfde hoofdkwartier. Even vroeg ik me af waaraan ik deze uitverkiezing te danken had. In mijn hoofd hoorde ik Gerard Reve zeggen: 'De mens wikt en God beschikt'. Geen idee of hij het ook daadwerkelijk ooit gezegd heeft, maar het leek me als antwoord afdoende.

Buiten mocht de wereld in scherven liggen, hier was het goed en hield men van elkaar

De volgende dag meldde ik mij veel te vroeg bij de Wereldraad en voor ik het wist zat ik in de kapel, terwijl Franciscus nog niet eens geland was in Genève. Om mij heen zaten tientallen afgevaardigden van de Wereldraad. Een kleurrijk gezelschap van geestelijken in allerlei variëteiten. Opvallend veel vrouwen ook. Er werd geroezemoesd op een vrolijke, aanstekelijke manier. Buiten mocht de wereld in scherven liggen, hier was het goed en hield men van elkaar. Een soort oecumenische hemel. Of eigenlijk was het meer een oecumenische oven. Mijn hemel: wat was het heet. Om mij heen probeerden mensen door het wapperen met het liturgieboekje de hitte af te wenden.

Na twee uur zweten, kwam de paus binnen en deed wat hij zo goed kan: mensen begeesteren - ook door meningsverschillen te laten voor wat ze zijn. En dus werd het een mooie viering, ook al zong de paus niet of nauwelijks mee met de zo zorgvuldig uitgekozen liederen, waarin elke christen hier aanwezig zich moest kunnen vinden. Oecumene is ook weglaten. Hier leek iedereen - al was het maar voor even - één.