In deze Afrikaanse kerk wast men elkaars voeten: 'Zo herdenken we Jezus het best'

Het zweet gutst van het kale hoofd van predikant Jabulani Ndlozi. Het is een warme dag en de zon staat vol op de witte tent die hij pontificaal over de straat voor zijn huis in township Katlehong heeft opgezet.

Langs de zijkanten proberen kerkoudsten de kieren, op plekken waar de verschillende tentlakens elkaar ontmoeten, wat op te rekken. Alles om maar iets meer ventilatie in de steeds vollere gebedsruimte te creëren. Want ook halverwege de dienst komen er nog steeds extra kerkgangers binnendruppelen. Zo'n tachtig in totaal.

Normaal houdt Ndlozi de diensten in de garage van zijn huis en zijn er minder mensen. De drukte nu komt door het hoge bezoek. Bisschop Thamsanqa Hlatshwayo doet Katlehong, zo'n dertig kilometer ten zuidoosten van Johannesburg, vandaag aan. Dat gebeurt slechts een keer per jaar.

Huiskamerkerk

Hlatshwayo is de leider van de Impumalanga Holy Church in Zion. Dat is een van de zeker 5000 Zionistische kerkgemeenschappen die Zuid-Afrika rijk is. Samen vormen ze de grootste religieuze stroming van het land. Minstens 20 procent van alle Zuid-Afrikanen is lid van een Zionistische kerk. Maar vaak zijn de afzonderlijke congregaties zo klein dat zij geen eigen gebedshuis hebben. Een garage als die van Ndlozi, een huiskamer, een open veld of de beschutting van een viaduct doet dan dienst.

Vrouwen en kinderen vormen de meerderheid in de tent in Katlehong. Iedereen draagt een smetteloos blauwwit gewaad. "Mijn kerk omvat achttien genootschappen, verspreid over drie provincies, met samen zo'n drieduizend leden", vertelt bisschop Hlatshwayo (44) voorafgaand aan de dienst. Zelf woont hij in township Soweto, 40 kilometer verderop. Zijn hoofdkerk staat in Daggakraal, een van de armste plattelandsgemeenten van Zuid-Afrika, in het noordoosten van het land. Daar stichtte Hlatshwayo's overgrootvader in 1952 de Impumalanga Holy Church in Zion.

Zionistische kerken hebben niets te maken met het Joodse streven naar eigen een staat. De naam refereert aan de plaats Zion, niet ver van Chicago in de Verenigde Staten, waar John Alexander Dowie in 1896 de Zionistische moederkerk stichtte. Dat hij die kerk de Christian Catholic Church noemde, is al even verwarrend. Want tot het katholicisme behoren Zionistische kerken ook niet. Wellicht dat de oorsprongskerk daarom intussen is omgedoopt tot Christ Community Church.

Kerkgangers in de Impumalanga Holy Church of Zion in Katlehong, ten zuiden van Johannesburg. © Bram Lammers

Zionistische kerken hebben geen centraal gezag. Daardoor kan de invulling van het geloof uiteenlopen. Wel delen zij enkele basisprincipes die Dowie eind negentiende eeuw opstelde: een verbod op het eten van varkensvlees en het drinken van alcohol, helingsrituelen die overeenkomsten vertonen met die van charismatische kerken en een doop door onderdompeling in een rivier. Bij veel Afrikaanse Zionistische kerkgenootschappen spelen ook goddelijke boodschappen via dromen, visioenen en soms het spreken in tongen een belangrijke rol.

Het Zionistische geloof verspreidde zich door pamfletten die Dowie de wereld over stuurde: de zogenoemde 'Leaves of Healing'. In zuidelijk Afrika sloegen die goed aan. Onder meer doordat zendelingen de pamfletten achterna reisden. Maar ook door het feit dat Dowie's doctrine met helingswonderen vrij goed aansloot bij traditionele Afrikaanse religies. Vooral zwarte Zuid-Afrikanen voegden zich bij Zionistische kerken. Zuid-Afrika was in de decennia voor de apartheid al een zeer gesegregeerd land. Bij de grote Nederduitsch Gereformeerde Kerk waren zwarte volgelingen niet welkom. Zij zochten naar een alternatief.