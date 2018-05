In de domineesfabriek in Kampen gingen de ramen open

Tweeduizend dominees werden er opgeleid sinds 1854, dus de titel van het boek over de geschiedenis van de Theologische Universiteit Kampen is adequaat: 'Domineesfabriek'. Het wordt vandaag gepresenteerd. Tot voor kort moest je eerst nog uitleggen welke Kampense universiteit je bedoelde, want dit bedaagde stadje aan de IJssel had meer dan vijftig jaar lang twee theologische opleidingen. Een van de Gereformeerde Kerken (synodaal - tegenwoordig deel van de Protestantse Kerk) en één van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), twee kerkgenootschappen die sinds een kerkscheuring in 1944 (zie kader onderaan dit artikel) niet meer door één deur konden.

Het is de vrijgemaakte universiteit die hier wordt beschreven, met zo'n 118.000 kerkleden als achterban. Vanwege al die dominees die de theologische opleiding - wetenschappelijke instelling en beroepsopleiding ineen - vanaf haar oprichting in 1854 voortbracht, had de universiteit alleen al daardoor een belangrijke invloed op kerkelijk Nederland.

Het is de universiteit die ik zelf in 1998 als student betrad en waaraan ik na afstuderen en promotie nog altijd als onderzoeker verbonden ben. En waar ik, zeker in mijn studententijd, ambivalent tegenover stond. Want 'Kampen' heeft nooit op zichzelf gestaan, maar is het symbool van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en haar geschiedenis. En dat is, bevestigt dit boek maar weer eens, een weinig gezellige geschiedenis die ronduit sektarische neigingen heeft gekend. Ja, gezellig werd het pas toen alle tegenstemmen gesmoord, weggepest of buiten het kerkverband geplaatst waren. Maar daarover straks meer.

'Vormt gij kweekelingen'

Laten we bij het begin beginnen. De wortels van de Theologische Universiteit liggen niet in de Vrijmaking van 1944, maar in de Afscheiding van 1834. De vrome gereformeerden die zich toen afscheidden van de meer burgerlijke Hervormde Kerk wilden een eigen theologische opleiding. 'Vormt gij kweekelingen, gevoed met de leer der waarheid die naar de godzaligheid is, de kerk zal er door kunnen bloeijen en opluisteren', klonk het bij de oprichting van de Theologische School in 1854.

Ik verwachtte dan ook vooral nadruk op vroomheid en geloof in plaats van op wetenschappelijkheid. Het aardige is echter dat de Theologische School vanaf het begin vroomheid wenste te combineren met degelijk academisch niveau en goed onderwijs. Nee, dat is bepaald niet altijd gelukt. En daarin ontwaar je belangrijke lijnen in dit boek. Over een van de eerste docenten, Simon van Velzen, wordt gezegd: 'Zonder wetenschappelijk uit te blinken wist hij de School met zijn strijdbaarheid een uitgesproken gereformeerd karakter te verlenen. Hij vond dat karakter zoveel belangrijker dan het wetenschappelijk niveau, dat hij daarvoor graag en soms wat wild het wapen van de polemiek hanteerde'. Dergelijke zinnetjes waren in de loop van de geschiedenis wel op meer docenten en hoogleraren van toepassing.

De universiteit heeft zo haar helden, of in ieder geval markante mannen die een tijdperk domineerden. Klaas Schilder bijvoorbeeld, de even geniale als polemische theoloog die in de jaren dertig furore maakte en middelpunt van de Vrijmaking zou worden.

De figuur die de universiteit tegenwoordig echter terecht het hoogst in het vaandel heeft staan is Herman Bavinck (1854-1921). Hij vertegenwoordigde als geen ander het theologische elan dat deze universiteit, zelfs in haar donkerste jaren, altijd hoog gehouden heeft: aan de ene kant robuust staan in de gereformeerde traditie, zonder daarbij de breedheid van de kerk van alle eeuwen uit het oog te verliezen. Aan de andere kant volop de vragen van je tijd en je cultuur op je in laten werken, die serieus nemen en verdisconteren. Daarbij was Bavinck een aarzelende denker, iemand die nooit klaar was met een vraagstuk. Dat is een karaktereigenschap die zeldzamer is in de geschiedenis van de Kamper School, maar die mij wel voor eens en voor altijd voor hem gewonnen heeft.

Maar laat ik niet vergeten dat dit boek vooral veel kommer en kwel bevat. En dan heb ik het nog niet eens over de onverkwikkelijke kerkstrijd die er nota bene in de oorlogsjaren werd gevoerd en resulteerde in de Vrijmaking. De meest beklemmende, maar ook de meest fascinerende hoofdstukken uit dit boek gaan over de strijd om de erfenis van die Vrijmaking in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Je ziet direct twee groepen ontstaan: één groep stond weliswaar pal achter Klaas Schilder en het vurige elan dat zijn zogenoemde 'Reformatorische beweging' in de jaren dertig vertolkte. Maar deze groep zag de Vrijmaking als een verdrietige scheuring die zo mogelijk gelijmd moest worden. Dat laatste was vloeken in de kerk volgens een tweede groep. Zij zagen de Vrijmaking als een Reformatie van de kerk die dankbaar ontvangen en verdedigd moest worden. De rest van de wereld zou vanzelf wel gaan inzien dat er een ware gereformeerde kerk op aarde was en zich bij haar voegen. Je zou de twee groepen de irenische Vrijgemaakten en de geharnaste Vrijgemaakten kunnen noemen. Zelf noem ik ze ook wel 'de normalen' en 'de gekken'.