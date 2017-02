Het was niet afkomstig van een kerk maar van een darga, het mausoleum van de heilige Lal Shahbaz Qalandar. Mystieke soefimoslims houden er vieringen, waarin ze de heilige eer bewijzen en op uitbundige wijze hun geloof beleven. De moskee is symbool van de traditionele islam, van de leer. Internet is de tempel van de extreme islam. De darga vertegenwoordigt de islam van het gevoel.

Ook na zijn dood, zo’n negenhonderd jaar geleden, bleef Lal Shahbaz Qalandar actief. In dromen geeft hij mensen goede raad. Ook geneest hij zieken. Overgeleverde verhalen schilderen hem af als een soort Jezus. Voor roddel was hij immuun, hij ging zijn eigen weg. Met bezoeken aan de hoerenwijk oogstte hij aanvankelijk diepe minachting, die omsloeg in bewondering toen hij de vrouwen van plezier wist te bekeren tot een deugdzaam leven.

Volgens een aan Mohammed toegeschreven uitspraak blaast bij klokgelui de duivel op een fluit. De soefi’s denken daar anders over. Volgens hen openen muziek en dans de poorten van het paradijs. Bij hun vieringen in de darga’s spelen luid toegejuichte voordrachtskunstenaars, die ellenlange balladen vertolken, een hoofdrol. Mensen, vooral vrouwen, raken in trance, reageren hun spanningen af.

Los van die therapeutische functie staat plezier voorop. Maar volgens Luther haat de duivel plezier. Acht dagen geleden stuurde de vorst van het kwaad een zuurpruim met bomgordel naar de darga van Sehwan. IS, ook actief in Pakistan, trommelde zich trots op de borst vanwege de 88 doden en honderden gewonden. IS beschouwt soefi’s als afgodendienaars. Om IS te tarten lieten de soefi’s in de vroege ochtend na het bloedbad gewoon de klok luiden, zoals ze dat elke dag doen.

In 2009 bezocht de Britse auteur William Dalrymple deze darga. Hij schreef het boek ‘Nine Lives, In Search of the Sacred in Modern India’. Daarin geeft hij een beeld van de godsdienstige beleving in India, met zijn vele verschillende religies, aan de hand van negen levensgeschiedenissen. Voor een van de portretten maakte hij zijn uitstapje naar Sehwan.

Voor de komst van de islam was die stad een centrum van verering van de hindoegod Shiva. Ook veel hindoes bezoeken de vieringen in de darga. In Pakistan zijn nog maar weinig hindoes over sinds de oorlog van 1947, die uitmondde in de scheiding tussen het overwegend hindoeïstische India en het islamitische Pakistan. De meeste hindoes vertrokken toen naar India. Maar in de darga van Sehwan bekleden hindoes zelfs officiële functies. Zij vereren de moslimheilige als een reïncarnatie van een beroemde hindoedichter. Samengevat: in de darga bloeit de oecumene, tot afgrijzen van IS.

Dalrymple praatte in Sehwan met Lal Peri, een zeer bijzondere, want vrouwelijke fakir, moslima. Haar geschiedenis is een aaneenschakeling van oorlogen en etnisch religieuze gruwelen. Begin jaren zeventig arriveert ze als vluchtelinge vanuit India in Pakistan, moederziel alleen. Dan verschijnt haar in een droom Lal Shahbaz Qalandar. De heilige wil dat ze zonder te betalen op de trein naar Sehwan stapt. Iedereen helpt haar en ze komt behouden aan. In de darga ervaart ze eindelijk rust en vrede, tot vorige week donderdag dus.

Na de aanslag schreef Dalrymple een artikel in The Guardian. Hij meldt niet of Lal Peri nog leeft.

