In Cambodja wordt het christendom steeds populairder

Het orgelachtige geluid van de keyboard kraakt door de speakers. Een jonge Cambodjaan valt het instrument bij en zet een psalm in. Zijn stem klinkt hard en schel door de luidsprekers. Een stel kinderen lacht om het geluid ervan. Dan vallen de overige kerkgangers vol overgave in. Het 'halleluja' is tot op straat te horen.

Zittend op de vloer, aan de rand van de kleine ruimte, kijkt Thyven Chak goedkeurend toe. Hij is pastoor in de kleine huiskamerkerk in Takhmao, een kleine stad nabij Cambodja's hoofdstad Phnom Penh. Chak is tevens de oprichter van het kerkje, dat zes jaar geleden boven een woning werd gebouwd. Voor de 31-jarige pastoor was het de tweede kerk die hij oprichtte. Er zouden er nog vijf volgen, en als het aan hem ligt, blijft het daar niet bij. "Het vinden van God heeft me zoveel goeds gebracht", vertelt Chak. "Ik wil daarom Zijn boodschap met andere mensen delen, zodat ook zij dit kunnen ervaren."

Het kerkje is één van de ruim 2600 christelijke kerken in Cambodja. In het Aziatische land is volgens officiële cijfers ruim 96 procent van de bevolking boeddhistisch. Pagodes, kloosters en in het rood of oranje geklede monniken zijn dan ook overal. Maar het aantal boeddhisten dat zich tot het christendom bekeert, neemt gestaag toe. In tegenstelling tot buurlanden Laos en Vietnam en het verderop gelegen China krijgen zij in Cambodja de ruimte hun vleugels uit te slaan.

Van huis weggelopen Voor Chak was het lange tijd ondenkbaar dat hij kerkdiensten zou leiden. Hij groeide op in een elfkoppig boeddhistisch gezin met een alcoholistische vader, die vrouw en kinderen geregeld te lijf ging. Toen de mishandelingen Chak te veel werden, liep hij weg van huis. In Takhmao aangekomen, trok hij in bij een oom en tante. "Na een tijd maakte ik een nieuwe vriend", vertelt hij. "Hij nam me mee naar een kerkdienst. Ik vond het direct prachtig en bleef terugkomen. Op een dag kwam de pastoor naar me toe. Hij heeft me toen over Jezus verteld." Toen ik voor de kerk koos, gooide mijn oom me op straat; ik was 17 en ik wilde God dienen Na een moeilijke jeugd kreeg Chak het gevoel dat de kerk bestond om van hem te houden en hem te helpen. Maar de bekering ging niet zonder slag of stoot. Toen zijn oom ontdekte dat hij christen was geworden, liep de ruzie hoog op. "Mijn oom zei tegen me: 'Je moet kiezen. Of je blijft hier, of je slaapt voortaan maar in de kerk'. Toen ik voor de kerk koos, gooide mijn oom mijn kleren op straat. Ik was 17 jaar oud en ik wilde God dienen." Chak is niet de enige bij wie de bekering leidde tot een familieconflict. Hoewel de Cambodjaanse grondwet religieuze vrijheid garandeert en christenen niet zoals in Laos en Vietnam worden vervolgd (zie kader), ondervinden bekeerlingen vaak verzet in hun eigen omgeving. Veel Cambodjanen beschouwen het christelijk geloof als een westers fenomeen en als iets dat niet past bij de Cambodjaanse identiteit. Binnen families leidt een bekering daarom geregeld tot discriminatie, spanning en wantrouwen. Veel christelijke organisaties kwamen in de jaren negentig naar Cambodja. Het land had net de bezetting van Vietnam van zich afgeschud en was nog herstellende van de gruweldaden van de Rode Khmer. Tijdens het bewind van de Rode Khmer kwamen naar schatting 1,7 miljoen Cambodjanen om het leven en waren alle religies volledig verbannen. Na het vredesverdrag van 1991 ontstond ruimte om de religieuze bakens weer op te bouwen. "Sinds die tijd is het christendom gegroeid", vertelt Tep Samnang, uitvoerend directeur van de christelijke koepelorganisatie Evangelical Fellowship of Cambodia. "Christelijke organisaties kwamen hier om te helpen met de ontwikkeling van het land. Tegelijkertijd kwamen er missionarissen om het goede nieuws te brengen." Sok Sophon, een dominee met een klein brilletje en grijs haar, hoorde dat 'goede nieuws' al twee jaar eerder. Sophon (63) was een Rode Khmer-commandant die een gewonde soldaat bezocht. In ruil voor wat eten gaf de soldaat hem een Bijbel. Sophon wilde aanvankelijk niets van het christendom weten, maar besloot desondanks een kerkdienst bij te wonen. "Daarna bleef ik terugkomen, vooral omdat ik wilde weten wat er in de kerk gebeurde", vertelt Sophon, die een ongeremd leven leidde met alcohol, nicotine en een minnares. "Na zes weken was ik overtuigd en vroeg ik de pastoor wat ik moest doen. Hij zei: 'Blijf terugkomen naar de kerk en God zal je antwoord geven'. Ik bad tot God en hij vertelde me dat we puur moesten zijn en goed moesten doen. Toen ben ik gestopt met roken en drinken, en heb ik mijn minnares vaarwel gezegd." © Enric Catala Contreras Ook Sophon groeide op als boeddhist. Voor de machtsgreep van de Rode Khmer, in 1975, diende hij als monnik in een boeddhistische tempel. Maar na jaren van geweld, angst en onderdrukking bood het boeddhisme hem onvoldoende houvast. "Als monnik kende ik de regels van het boeddhisme en het verschil tussen goed en slecht, maar wie is er daar om ons te leiden? In het christendom leidt God ons. Hij neemt de beslissingen en legt uit waarom bepaalde dingen gebeuren. Dat is wat ik zocht." Veel Cambodjaanse christenen zeggen dat ze in het boeddhisme een leider missen Die zoektocht is typerend voor Cambodjaanse christenen. Veel van hen zeggen dat ze in het boeddhisme geen antwoorden vinden en dat ze als boeddhist hun eigen weg moesten vinden. In het christendom vinden ze wel antwoorden en volgen ze de weg die God wijst. Thyven Chak voelde dat ook. "Als boeddhist bid je veel en ben je veel op zoek, maar God is er niet te vinden", zegt hij. "In het christendom is Jezus afgedaald om ons te vinden." Dat is niet de enige reden waarom Jezus aan populariteit wint in Cambodja. Ook de vele christelijke hulporganisaties laten hun invloed achter. Ze zijn onder meer betrokken bij het onderwijs, de armoedebestrijding en de verbetering van medische zorg. Ondertussen vertellen ze over de Bijbel en nodigen ze Cambodjanen uit eens naar de kerk te komen.

Nieuwe kerken Hoeveel Cambodjanen inmiddels zijn bekeerd is onduidelijk. De overheid schat het aantal christenen al jaren op 2 procent van de bevolking. Anderen schatten het aanzienlijk hoger. Wel staat vast dat er ieder jaar nieuwe kerken worden geopend, aldus Tep Samnang. Volgens hem is dat vooral te danken aan de groeiende populariteit onder jongeren. "Zij hebben niet geleden onder de oorlog. Ze trekken massaal naar de stad, zijn gelukkiger en willen vooral een goed leven hebben. De kerk helpt hen daarbij." Sok Sophon is er zeker van dat de populariteit van het christendom zal blijven groeien. "Mensen geloven nu in het boeddhisme, omdat dat van hen wordt verwacht en omdat ze ermee zijn opgegroeid. Maar er is geen God in het boeddhisme. Het christendom heeft heel duidelijk wel een God." Mensen geloven nu in het boeddhisme, omdat dat van hen wordt verwacht Sok Sophon In Takhmao zijn een dertigtal Cambodjanen naar de kleine huiskamerkerk gekomen om Pasen te vieren. Sommigen zitten op plastic stoelen, anderen op de houten vloer, met de Bijbel op schoot. Vol enthousiasme legt Thyven Chak de betekenis van het Paasfeest uit. Een schaal met brood gaat rond, gevolgd door plastic bekers met cassis die door moeten gaan voor glazen wijn. Dan zetten de muzikanten opnieuw een lied in. "We zingen en dansen uit liefde voor Christus!" roept Chak. Even later gaan de Cambodjanen dansend door de kerk. Een opgewekt 'hallelujah' is opnieuw tot op straat te horen.

Laos en Vietnam Waar christenen in Cambodja vrijheid genieten, daar staan ze in buurlanden Laos en Vietnam onder grote druk. In beide landen worden christenen geregeld vervolgd, aldus Open Doors, een organisatie die christenvervolging in kaart brengt. In Laos worden christenen als een buitenlandse bedreiging gezien. Fysieke aanvallen en uitsluiting van de gemeenschap komen geregeld voor. In Vietnam is veel intimidatie en zijn christelijke organisaties geregeld het slachtoffer van landroof. Vietnam introduceerde afgelopen november een nieuwe wet voor geloof en religie. Volgens Hanoi is die nodig om religieuze groepen beter te kunnen managen. Open Doors merkte op dat de wet 'de religieuze vrijheden aanzienlijk vermindert'.

