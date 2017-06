In Bunschoten weten ze: bij God kun je altijd terecht. En daarom, denkt Durk Muurling, kwamen juist in de afgelopen dagen al die Bunschoters naar de kerk. Eerst op zondagavond, toen het levenloze lichaam van Savannah Dekker al wel gevonden was, maar nog niet geïdentificeerd. En op maandagochtend kwamen ze opnieuw, een nacht nadat de politie had meegedeeld dat het inderdaad om het 14-jarige meisje ging.

"Niet dat je in zo'n afschuwelijke situatie in de kerk antwoorden vindt op die gruwelijk moeilijke vragen die als vanzelf komen opzetten", zegt Muurling (51). "De vragen zijn enorm. De antwoorden zijn niet te vinden."

Daarom sloeg Muurling op zondagavond in de Zuiderkerk in Bunschoten zijn Bijbel open bij Psalm 139. "Daar gaat het over God die ons kent, en dat het voor ons veel te wonderbaar is om daar ook maar iets van te begrijpen. Na afloop merkte ik dat de mensen het fijn vonden dat ik de vertwijfeling uit die psalm gebruikte. Zo'n psalm zegt: ik begrijp het ook echt niet hoor. Daar wilde ik het op die avond over hebben: God zorgt voor ons, God geeft ons kracht, maar we snappen er werkelijk helemaal niks van.

"Dan heb je nog geen antwoorden, en dat hoeft ook niet. Laat het maar kwetsbaar zijn. En dat was het ook, zondagavond en maandagochtend. Ik zag allerlei mensen die normaal uit volle borst de liederen meezingen nu stilletjes voor zich uit kijken."

Als er verdrietige dingen gebeuren, zoals nu, dan gaan ze om elkaar heen staan Durk Muurling, voorganger in de Zuiderkerk van Bunschoten

Troost vinden Het gezin van Savannah Dekker is aangesloten bij de Zuiderkerk in Bunschoten-Spakenburg. Muurling ("Ik kende Savannah niet persoonlijk") is sinds 2006 kerkelijk werker in de gereformeerde Zuiderkerk in Bunschoten-Spakenburg, die onderdeel is van de Protestantse Kerk in Nederland. "Juist in deze dagen ben ik heel blij dat ik in Bunschoten werk. In Bunschoten doen ze niet aan religie. In Bunschoten doen ze aan geloof. Het is heel alledaags: mensen geloven niet alleen op zondag, ook in hun dagelijks leven is dat geloof belangrijk voor ze. Ze praten er makkelijk met elkaar over. En als er verdrietige dingen gebeuren, zoals nu, dan gaan ze om elkaar heen staan. Dan zoeken ze troost bij God en bij elkaar. "Door samen te komen, door te bidden, door uit de Bijbel te lezen. Niet om antwoorden te krijgen - de waarom-vraag hoor je hier niet veel - maar om troost te vinden." Bunschoten-Spakenburg telt een grote variatie aan protestantse kerkgenootschappen. Maar die kerkmuren doen er deze dagen niet veel toe, zegt Muurling. "Zowel zondagavond als maandagochtend zag ik allerlei mensen uit andere kerkgenootschappen in de Zuiderkerk zitten."

Doodsbang voor clichés Op zondagochtend - toen het zeker was dat het gevonden lichaam dat van Savannah was - zat er een aantal van haar klasgenoten in de Zuiderkerk. "Dat vond ik moeilijk", vertelt Muurling. "Ik kende ze niet, en ik wist ook niet of ze gelovig zijn of niet. Ik ben doodsbang voor clichés. Daar wilde ik hoe dan ook weg van blijven. Ik hoopte dat ik ze iets van troost en kracht kan bieden, vanuit de Bijbel. Ik weet niet of dat gelukt is. Het was in ieder geval heel stil in de kerk. Dat is wel een goed teken." Als morgenavond in Bunschoten een stille tocht voor het overleden meisje wordt gehouden, gaat de kerkzaal ook weer open, vertelt Muurling. "We hebben overwogen of we nog meer bijeenkomsten moesten organiseren, maar daar zien we vanaf. Dat past niet bij Bunschoten. Dit is een gemeenschap van harde werkers, van aanpakkers, arbeidersvolk. Daarom werd vorige week, toen Savannah nog vermist was, ook die zoekactie op poten gezet. Maar daarom ook zijn de mensen dinsdag weer aan het werk gegaan, op de markt, in de vis. Want we moeten ook verder. En ondertussen schuilen we in onze vertwijfeling bij God." Lees ook: Wat we tot nu toe weten over de dood van Romy en Savannah

