In Amerika scheurden de gereformeerden gewoon verder

Zelfverzekerd stuurt Harold van Stryland zijn parelwitte Buick over de brede straten van Pella. Uit de luidsprekers van zijn auto klinkt afwisselend koorzang en orgelmuziek. Pella, stadje met zo'n tienduizend inwoners, is gelukkig conservatief ingesteld, merkt Van Stryland op terwijl hij een tour geeft langs de grote firma's, kerken en sportvelden die de plattelandsstad rijk is waar hij gemeenteraadslid is. "Geen links gedoe hier", zegt hij erbij. "Niet van dat radicale."

Protestants geloof en ondernemerschap, het nemen van verantwoordelijkheid en gemeenschapszin - het gaat hier op het platteland van Iowa hand in hand, zo valt op te maken uit de verhalen die Van Stryland vertelt. Hij draait een rondje over het parkeerterrein van een gloednieuw sportpark. Dankzij giften van plaatselijke bedrijven werd het uit de grond gestampt, zegt Van Stryland. "Zo houden we dus de belastingen laag."

'A touch of Holland', staat bij de toegangsweg naar Pella. Veel panden hebben trapgeveltjes. In het midden van het dorp is een molen nagebouwd. En door het winkelgebied slingert een gracht, waarvan de wanden met azuurblauwe zwembadtegels zijn bekleed. Zelfs de loods van de Walmart heeft een Oudhollands uiterlijk. Typisch Nederlands allemaal, maar dan op z'n Amerikaans.

In het openluchtmuseum van Pella loopt directeur Valerie Van Kooten naar een houten hut, het type onderkomen waarin de kolonisten hun eerste jaren doorbrachten. In de schemer wijst ze op de bedstee, de ruwhouten tafel en de theepot boven de vuurplaats. "Je kent het vast wel uit films. De manier waarop de eerste generatie kolonisten in de Verenigde Staten leefde is een cliché geworden." In deze 'historical Dutch village' is te zien hoe Pella er vele decennia geleden uit moet hebben gezien, inclusief een smederij, een kruidenier en een molen. Ook staan er vitrines boordevol Delfts blauw servies, klompen en poppetjes met klederdracht.

Pella telt nog altijd heel wat inwoners met namen als Schouten, Vermeer en De Vries. Velen zijn nazaten van een groep Nederlanders die zo'n 170 jaar geleden naar Amerika emigreerde. Het waren volgelingen van Hendrik Scholte, een dominee in wiens ogen het Nederlandse protestantisme zo verwaterd was dat de enige optie was een nieuw en zuiver bestaan op te bouwen aan de andere kant van de wereld. Ze noemden zich 'afgescheidenen', omdat ze niet meer bij de Nederlandse Hervormde Kerk wilden behoren. Een tocht over zee was risicovol, maar veel te verliezen hadden de meesten, veelal verpauperde boerengezinnen uit Gelderland, Groningen, Overijssel en Friesland, toch niet.

'Domie Skoltie'

Dankzij een grote erfenis slaagde dominee Scholte - in Pella nog altijd 'Domie Skoltie' genoemd - erin een gebied in het pas ontgonnen Iowa te kopen. Texas was afgevallen (te heet), evenals Missouri (in deze staat was slavernij, iets wat Scholte verafschuwde). Het noordelijk gelegen Iowa leek hem precies goed, met vruchtbare landbouwgrond en weinig belemmeringen. De Indianen waren kort daarvoor verjaagd en de overheid stelde weinig regels.

Dit gebied was hun door God toegewezen, zo geloofden de Nederlanders toen ze in 1847 de uitgestrekte prairies zagen. Anders dan in Nederland, was er in de nieuwe wereld ruimte in overvloed, zowel voor strikte geloofsopvattingen als voor een boerenbedrijf. Ze noemden hun nieuwe woonoord Pella, een verwijzing naar een woonoord van een groep christenen uit de eerste eeuw. In de studiezaal van haar museum toont Van Kooten een boekenkast vol stukgelezen Statenbijbels, het boek dat elke reiziger de hele reis bij zich had gedragen. "En dit zijn ze nog lang niet allemaal. Je moest eens weten hoeveel Bijbels ik nog steeds aangeboden krijg."

Scholte sloot zich heel bewust niet aan bij de Dutch Reformed Church, waarvan Nederlanders in Amerika doorgaans lid werden. Hij bleef liever zelfstandig, aangezien hij ervan overtuigd was een kerk in ere te herstellen uit de tijd van de Nederlandse Reformatie. Zeven jaar hield het calvinistische utopia van Scholte stand, toen had een deel van de gemeenschap genoeg van deze leidsman met zijn strenge en dwingende opvattingen. In 1855 werd Scholte uit zijn eigen kerk gezet. Het betekende het begin van een reeks kerkscheuringen, die tot op heden doorgaan.

Toen ik klein was, in de jaren zeventig, ging bijna iedereen naar de kerk. Hoeveel zal dat nu zijn? Dertig procent? Bruce Boertje

In een koffiebar vouwt Harold van Stryland, wiens voorouders uit Nijkerk kwamen, een informatiefolder over de stad open. Verspreid over twee pagina's heten bijna dertig (veelal gereformeerde) kerkgenootschappen bezoekers hartelijk welkom. "Het zijn er zo veel, je hebt bijna twee tafels nodig om de pagina's uit te vouwen", grinnikt Van Stryland. Op ongeveer elke 350 inwoners is er een kerk. Valerie Van Kooten, lid van een van de gereformeerde kerkgenootschappen, moet niet veel van de scheuringen hebben. Ze zucht: "Wij gereformeerden denken dat we puurder en puurder worden door te splitsen. Het is iets vreselijks. Het rukt families en vriendschappen uiteen."