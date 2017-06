Imams Engeland: geen islamitische uitvaart voor aanslagplegers

In een open brief spreken de Britse imams hun afschuw uit over de recente aanslagen in Londen en Manchester. Ook weigeren ze om het traditionele islamitische begrafenisgebed voor de daders uit te spreken. De imams noemen de acties ‘koelbloedige moorden’ en zeggen ‘diep geraakt’ te zijn door het feit dat een reeks aan terroristische aanslagen in Engeland is uitgevoerd door moordenaars die zich hiervoor op de islam beroepen.

De brief is ondertekend door moslimgeestelijken uit het hele land en vanuit verschillende stromingen van het geloof. De imams schrijven in de brief: “de onverantwoordelijke daden van de terroristen zijn totaal in tegenspraak met de verheven lessen van de islam.” Ze roepen iedereen op om zich te verenigen en weerstand te bieden aan de verdeeldheid die de terroristen proberen te zaaien.

Impact binnen islamitische gemeenschap Volgens Martijn de Koning, cultureel antropoloog aan de universiteit van Amsterdam, is het besluit van de Britse imams om geen begrafenisgebeden uit te spreken vooral symbolisch. De Koning: “Strikt genomen zijn hiervoor geen imams nodig. In principe mag iedereen dat doen.” Maar, zegt De Koning, het besluit heeft wel degelijk impact binnen de islamitische gemeenschap. “Op sociale media en daarbuiten zie ik dat het veel discussie losmaakt. Sommigen vinden het een te zware straf, maar anderen vinden het een uitstekend signaal naar de moslimgemeenschap en de rest van de wereld.” Er is te lang niet ingegrepen om extremisme in Engeland te voorkomen Maajid Nawaz Leiders van de islamitische gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk kondigden aan extra in te zetten op het tegengaan van extremisme in hun gemeenschappen na de aanslag in Londen van afgelopen zaterdag. De Londense politiecommandant Mak Chishty, die ook de hoogste officier is met een islamitische achtergrond, wil “een stapsgewijze verandering – een nieuwe richting om de geseling van terrorisme, haat en extremisme tegen te gaan.”

