Imam Karrat van de Essalaammoskee vertrekt

Reden voor zijn vertrek is een langlopend conflict in de grootste moskee van Nederland over de rol van de geldschieter, De Al Maktoum Foundation, uit de Verenigde Arabische Emiraten. In ruil voor hun financiële steun wilde de stichting bestuurlijke invloed. Moskeegangers kwamen daartegen in verzet.

Ik stop omdat het mij als imam niet is gelukt de gemeenschap te verenigen, om samen naar een oplossing te werken

Al Maktoum heeft miljoenen in de bouw van de moskee gestopt, en steunde de moskee sinds 2010 ook met een half miljoen euro per jaar. Volgens de statuten van de Essalaammoskee moeten bestuurders afkomstig zijn uit Rotterdam, maar de Arabische geldschieter zette het moskeebestuur onder druk Al Maktoums vertrouwelingen zitting te laten nemen in het bestuur.

De bestuursvoorzitter paste de voorwaarden aan. Daarop kwamen andere bestuursleden en moskeegangers in verzet. Zij kregen gelijk van de rechter: vorig jaar december oordeelde die dat de wijziging onrechtmatig was.

Dit voorjaar trok Al Maktoum zich terug, en kregen acht betaalde medewerkers hun ontslag. Zo kwam imam Karrat al zonder salaris te zitten. Hij koos ervoor op vrijwillige basis door te gaan, hopend op een goede afloop van het conflict. In een bericht over zijn vertrek schrijft Karrat: “Ik stop omdat het mij als imam niet is gelukt de gemeenschap te verenigen, om samen naar een oplossing te werken. We hebben het lang geprobeerd, maar zonder succes.”

Azzedine Karrat was 28 jaar toen hij werd gevraagd om hoofdimam van de grootste moskee van het land te worden. Op sociale media krijgt de imam veel reacties naar aanleiding van zijn vertrek. Zowel vanuit de moslimgemeenschap als van daarbuiten, waar hij bekendstaat om zijn verbindende rol, wordt zijn vertrek betreurd.

