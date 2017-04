Imago is pure, dure zingeving - weet nu ook United Airlines

Uit de Maatschappelijk Imago Monitor, die onderzoeksbureau Motivaction elk jaar op stelt, bleek in februari dat 46 procent van de ruim vierduizend respondenten de goede bedoelingen van bedrijven wantrouwt. “Waarom bedrijven zich inzetten voor mens en maatschappij? Voor een gunstig imago, zegt 71 procent.” En dat oordeel is niet positief.

Het woord ‘imago’ gaat terug op het Latijnse imāgō dat beeld betekent. Het is een beetje onduidelijk waar het woord dan verder van afstamt, mogelijk van het werkwoord imitārī dat ‘nabootsen, navolgen’ betekent.

Los van de werkelijkheid Eigenlijk is het vreemd dat het woord zo’n negatieve betekenis heeft gekregen, want in het dagelijks leven koesteren we tal van voorbeelden die we graag nabootsen, om er een klein beetje op te lijken. Denk aan Mandela, Gandhi of Martin Luther King, die ons nog altijd zo inspireren dat de Amsterdamse Nieuwe Kerk vanaf augustus een tentoonstelling aan deze drie voorbeelden wijdt. Ze inspireren ons, en inspiratiebronnen geven ons het gevoel dat het leven zinvol is. En dan toch heeft het woord imago zo’n negatief imago. Hoe kan dat? Waarschijnlijk doordat het beeld losgezongen lijkt van de werkelijkheid. Het is geen voorbeeld meer dat wordt nagebootst, maar slechts een beeld dat de schone schijn moet ophouden. Ik denk dat die interpretatie een te rechtlijnige, calvinistische interpretatie van de werkelijkheid geeft, waarbij de kracht van het beeld wordt onderschat. Schoorvoetend gaven de bank­me­de­wer­kers toe, dat zij op een feestje nauwelijks meer durfden te zeggen dat ze bij een bank werkten

Toch zinvol Tijdens mijn journalistieke onderzoek naar zingeving in het bedrijfsleven de afgelopen jaren ben ik verschillende keren op het zingevende effect van dat slechte imago gestuit. Het sterkst gebeurde dit in gesprekken met mensen uit de bankenwereld. Daar is het imago afgelopen jaren buitengewoon verslechterd. Is dat erg? Je zou kunnen zeggen dat de reguliere bankmedewerker weinig van doen heeft met de uitwassen van de Londense City; je zou kunnen zeggen, dat het beeld weinig met de werkelijkheid van doen heeft. Zo werkt het niet, beelden zijn krachtiger dan wij denken. Schoorvoetend gaven de bankmedewerkers toe, dat zij op een feestje nauwelijks meer durfden te zeggen dat ze bij een bank werkten. En dit tastte hun zin in werk zodanig aan, dat enkelen minder waren gaan werken en er vrijwilligerswerk bij waren gaan doen, om toch het gevoel te krijgen dat hun leven zinvol was. Zo krachtig werkt een imago.

Overboekt Dat weten ze sinds enkele dagen ook bij United Airlines, waar ze met geweld een passagier uit een toestel sleurden omdat het overboekt zou zijn. Het beeld van de man in een grijze broek met buik en afgezakte bril ging honderden miljoenen keren de wereld rond, vooral in China, omdat de man tijdens zijn gewelddadige uitzetting gezegd zou hebben I’m being selected because I’m Chinese'. Gevolg van dit beeld? Daags nadien zakte de koers van het aandeel United Continental, dat graag wil uitbreiden in China, drie procent. Tekst loopt door onder video Is het inspirerend te werken bij een maatschappij dat overboeking zo oplost? Nee, leg jij op een feestje maar eens uit dat je niet alleen Chinezen uit het vliegtuig sleurt maar ook Nederlanders, Belgen, of anderen, als jullie toestellen volgeboekt zijn, en er toch drie medewerkers van de maatschappij zelf mee moeten – wat de hilarische reden van de overboeking en de uitzetting scheen te zijn. Goed voorbeeld doet goed volgen. Het beeld maakt de werkelijkheid

Rappende steward Dan liever die andere luchtvaartmaatschappij, South West Airlines, dat al tijden profiteert van the rapping flight attendant: David Holmes, die op een dag besloot de saaie veiligheidsmaatregelen niet nog een keer op te lepelen maar te rappen, met als gevolg dat hij er weer schik in krijgt en de passagiers ook. Tekst loopt door onder video Het bevlogen beeld van de rappende steward werkte zo inspirerend en voorbeeldig dat bij South West Airlines stewardessen de instructies hebben omgebouwd tot een comedy sketch of een country liedje. Zo krijgen de medewerkers meer zin in hun werk. Goed voorbeeld doet goed volgen. Het beeld maakt de werkelijkheid. Imago is pure, dure zingeving.

