Ik heb zo met de Domtoren te doen

De Dom is ziek en wordt gerestaureerd. Die doeken die voor zijn ogen hangen verbergen steigers. 's Avonds lijkt het daardoor wel alsof zijn kop eraf is gehakt.

'Natuursteen slijt en voegen en verbindingen komen langzaam los', las ik op internet in het elektronisch patiëntendossier van de Dom.

Diagnose van een lichaam in verval.

Sinds ik hoorde dat het niet goed met hem ging ben ik meer van 'm gaan houden. Soms fiets ik langs en leg ik even mijn hand op het natuursteen. Niet te lang, want voor je het weet komen er weer voegen en verbindingen los en dat wil ik niet op mijn geweten hebben.

Wij zijn een land van kerktorens en de Doom is als hoogste exemplaar de baas over de anderen

Het fijne van zo'n hoge toren als de Dom is dat-ie er altijd is. Van welke kant je de stad ook nadert: je ziet 'm staan. Hij waakt al honderden jaren over Utrecht en heeft alles gezien. De reformatie, de Franse bezetting aan het einde van de achttiende eeuw, het bezoek van SS-leider Heinrich Himmler aan Utrecht in 1942, de wederopbouw na de oorlog, paus Johannes Paulus II die in 1985 in de stad was en die keer toen de renners van de Tour de France onder hem doorreden. Hij heeft altijd meegevierd en meegehuild met de Utrechters.

Een natuurstenen arm om de schouder van de stad.

Nog steeds is hij 24 uur per dag wakker en ontgaat hem niets. Beter dan wie dan ook houdt hij de renovatie van het stationsgebied in de gaten. Wanneer de zoveelste kantoortoren uit de grond verrijst, zie je hem denken: "Je weet: ik heb het niet op die moderne rotzooi. Die glazen paleizen staan over een paar jaar leeg en dan wacht uiteindelijk de slopershamer. Ik zal er dan nog zijn." Zo moet-ie ook gezien hebben dat afgelopen maandag op de Vismarkt een man van 75 met zijn fiets ten val kwam en in een ambulance werd afgevoerd. De Dom wist nog eerder dan de familie naar welk ziekenhuis.