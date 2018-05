Ik ben opnieuw katholiek, maar gedraag me als een protestant

Mijn oude, instinctieve weerzin jegens het christendom en vooral jegens christenen lag hierin besloten: dat zij in mijn adolescente herinneringen - jaren '70 - altijd zo opzichtig worstelden. Met zichzelf. Met God. Later, met kruisrakketen en loyaliteiten. En wel ja, met de Vrede.

Lees verder na de advertentie

Ik vond dat nogal exhibitionistisch, en ook aanstellerig: alsof christenen het geestelijk worstelen uitgevonden hebben, en het patent erop bezitten. Ik kijk nu vooral naar de protestantse hoek: want waar innerlijk geworsteld wordt in Nederland, en wel voorbeeldig, daar zijn protestanten. Dat handenwringende van Wim Aantjes, het diep getroffene van Aantjes, alles vond ik als jongeman even onethisch als onesthetisch - waarschijnlijk omdat iedere jongeman even onder de indruk is van Nietzsche en zijn idee van zelfoverwinning in de Übermensch.

Let wel: Van Agt vond ik natuurlijk ook vreselijk, want hypocriet en achterbaks.

Mijn moeder had een zwak voor Aantjes. Ik herinner me dat ik dat niet kon uitstaan. Men kan een oedipaal motief vermoeden.

Nu ben ik, na veertig jaar sluimer, opnieuw katholiek, en ik gedraag me als een protestant

Dat waren de geloofssmaken van mijn jeugd. Nu ben ik, na veertig jaar sluimer, opnieuw katholiek, en ik gedraag me als een protestant. Ik worstel. Ik worstel denk ik nog meer dan voor ik gelovig werd. Het misverstand dat God werkt als universele diazepam (valium) is hierbij opgeruimd.

Worstelen met oude demonen, halfverteerde levensfeiten, met schuld en schaamte en nu dus ook met God. En met Christus. Elke dag opnieuw 'Kan ik u aannemen? Kunt u mij aannemen?' Het katholieke schuilt 'm geloof ik in dit feit: ik weet dat de geloofsetiquette voorschrijft dat je de tweede vraag als eerste moet stellen, en toch ben ik geneigd schuld en boete te vergeten en te beginnen bij het ik.

Katholieken zijn de zondaars der wereld - en zij accepteren het.

Tekst loopt verder onder de afbeelding

© martien ter veen