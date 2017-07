Ik begrijp het standpunt van de kerk over de glutenvrije hosties wel

Terwijl ik mijn lichaam probeerde te plooien naar de stand die het fitnessapparaat van mij verwachtte, antwoordde ik dat ik over de katholieke kerk berichtte. "Je moet je schouders meer naar beneden doen", zei hij enigszins vermanend. "Ben je zelf ook katholiek?", vroeg hij vervolgens terwijl we naar een ander apparaat liepen. Uit de boxen kwam vrij harde dancemuziek. "Ja hoor", zei ik zo vrolijk mogelijk. Hij had ook kunnen vragen: "Houd je misschien sierkippen?" Als praktiserend katholiek word je steeds meer een rubriek in de Gouden Gids.

Ik nam een slokje water en wachtte op de vraag waarvan ik bijna zeker was dat-ie zou komen. "Klopt het nou dat je van de katholieke kerk geen glutenvrij brood meer mag eten?" Maar die vraag kwam niet. "Interessant allemaal", zei hij alleen maar.

Taboe

Tijdens het spinnen dacht ik aan alle commotie rond gluten en het katholieke geloof van de afgelopen week. Vorige week herinnerde het Vaticaan de bisschoppen eraan dat glutenvrije hosties voor de eucharistie taboe zijn. Hosties moeten ongedesemd zijn en tarwe bevatten. Ook aan de wijn zijn kwaliteitsnormen verbonden. Niets nieuws, want in 2003 kregen diezelfde bisschoppen hier al een brief over. De noodzaak voor de herinnering lag in het feit dat er in allerlei online supermarkten niet-goedgekeurde hosties en wijn werden aangeboden.

Illegale handel dus.

Maar waren die glutenvrije hosties eigenlijk wel toegestaan?, vroeg ik me al snel af.

Natuurlijk werd er schande gesproken van deze nieuwe oude richtlijn. "Net of Onze Lieve Heer minder van je houdt als je een glutenvrije hostie eet", schreef een lezer van een concurrerend ochtendblad. Ook mijn dochter was niet blij. Zij heeft coeliakie, glutenintolerantie. Als zij tarwe binnenkrijgt gaan haar darmen huilen. De ziekte werd een paar weken na haar Eerste Communie geconstateerd. Aanvankelijk leek het erop dat ze niet meer kon deelnemen aan de eucharistie. Tot onze parochie meldde dat er zoiets was als glutenvrije hosties. "Maar waren die eigenlijk wel toegestaan?", vroeg ik me al snel af.

Ik besloot op onderzoek uit te gaan. Het werd een wonderlijke tocht langs de Nationale Raad voor Liturgie, Hostiebakkerij Sint Michael (goed voor 50 à 60 miljoen hosties per jaar) en het aartsbisdom Utrecht. Daar was hulpbisschop Herman Woorts behoorlijk verlegen met de situatie, maar hij was wel duidelijk: "Brood is de materie voor de eucharistie, want Jezus gebruikte echt tarwebrood. Gewone hosties zijn dan geldige materie en glutenvrije hosties ongeldige materie." Volgens de hulpbisschop restte mijn dochter alleen nog de kelkcommunie. Wijn dus. Alcohol. Het leek me wat vroeg voor een meisje van negen. Maar door die tegenwerping liet de hulpbisschop zich niet uit het veld slaan: "Heeft u weleens gedacht aan nippen?"

Later bleek nog dat die glutenvrije hosties toch een klein beetje gluten bevatten. Om het toch nog op echt brood te laten lijken. En daar kon een coeliakiepatiënt behoorlijk ziek van worden. Uiteindelijk bleek mijn dochter wel tegen deze dus in feite glutenarme hosties te kunnen. Het hield haar nog een tijdje bij de kerk, tot ze het om allerlei redenen wel mooi vond.