IJsland wil besnijdenis verbieden; gelovigen boos

Het IJslandse parlement, de Althing, praat volgende week verder over een controversieel wetsvoorstel dat jongensbesnijdenis uit niet-medische noodzaak strafbaar stelt. Als de wet wordt aangenomen kunnen uitvoerders van de besnijdenis zes jaar gevangenisstraf opgelegd krijgen. IJsland zou het eerste Europese land zijn dat jongensbesnijdenis verbiedt.

De wet problematiseert de omstandigheden waaronder besnijdenis plaatsvindt, vaak zonder verdoving en niet door artsen maar door religieuze leiders. IJsland, met een totale bevolking van 336.000, kent een joodse gemeenschap van zo'n 250 mensen. De islamitische gemeenschap telt zo'n 1500 mensen. In beide gemeenschappen is jongensbesnijdenis een belangrijk religieus gebruik.

Parlementslid Silja Dögg Gunnarsdóttir van de centrum-rechtse Progressieve Partij die het wetsvoorstel indiende zegt de wet voor alle kinderen gelijk te willen trekken. Meisjesbesnijdenis is in IJsland bij wet verboden sinds 2005. "De wet is exact dezelfde als de wet die al bestaat, alleen het woord meisjes wordt vervangen door kinderen", aldus Gunnarsdóttir.

Gunnarsdóttir benadrukt in reactie op de kritiek dat kinderrechten centraal staan in haar voorstel. De individuele keuzevrijheid van kinderen moet volgens haar zwaarder wegen dan de religieuze vrijheid van de ouders: "Het verbieden van besnijdenis voor jongens gaat niet tegen de religieuze vrijheid van hun ouders in".

Religieuze organisaties waarschuwen voor het precedent dat de wet, indien aangenomen, volgens hen zal scheppen. De Noord-Europese joodse Gemeenschappen, een verbond van joodse gemeenschappen in Scandinavië, riep in een brief aan IJslands parlementariërs op tegen het wetsvoorstel te stemmen: "Jullie staan op het punt het jodendom aan te vallen op een manier die joden over de hele wereld bedreigt."

Hoewel besnijdenis in geen enkel Europees land verboden is, is de praktijk de laatste jaren steeds vaker onder vuur komen te liggen. Een Duitse rechter vaardigde in 2012 een lokaal verbod uit, nadat besnijdenis van een vierjarige jongen tot complicaties had geleid. De Duitse regering scherpte de wet vervolgens aan. Besnijdenis in Duitsland is sindsdien alleen toegestaan als ze wordt uitgevoerd door een gecertificeerd persoon.

De ingreep is niet zonder risico's. Er kunnen bloedingen en infecties ontstaan.

In Engeland verbood een rechter in 2016 de besnijdenis van twee (vier- en zesjarige) broertjes, omdat de moeder het er niet mee eens was. De rechter beriep zich net als Gunnarsdóttir op het individuele keuzerecht van het kind.

Volgens een studie van de universiteit van Sydney uit 2016 is wereldwijd ruim een derde van de mannen besneden, het overgrote deel om religieuze of culturele redenen. In de medische wereld bestaat een breed debat over de vraag of besnijdenis al dan niet gezondheidsvoordelen met zich meebrengt. Het zou de kans op een hiv-besmetting en genitale wratten verminderen. Soms, in het geval van een heel strakke voorhuid, vindt besnijdenis ook om medische redenen plaats.