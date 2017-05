Ierse politie staakt onderzoek naar godslastering Stephen Fry

Fry zei twee jaar geleden tijdens een interview boos te zijn op God. “Hoe durft U een wereld te scheppen waar zo veel ellende is zonder dat we er schuld aan hebben? Dat is pure kwaadaardigheid.” Een kijker stapte daarop naar de politie om Fry aan te klagen wegens godslastering. Dat is in Ierland bij wet verboden. Bij veroordeling had Fry een boete van 25.000 euro kunnen verwachten.

De Ierse politie liet dit weekend weten een onderzoek te starten naar Fry, maar kwam hier weer van terug. De kijker voelde zich namelijk niet persoonlijk beledigd door de uitspraken van Fry. “Ik deed mijn burgerplicht door dit voorval te melden en de politie deed zijn plicht door de zaak te onderzoeken”, zegt hij tegen The Irish Independent. De politie kon te weinig mensen vinden die zich aangevallen voelden door Fry om het onderzoek voort te zetten.

De vereniging van atheïsten in Ierland liet op zijn website weten dat deze zaak bewijst dat het verbod op godslastering niet deugt. “Deze wet is absurd en moet onmiddellijk opgeheven worden. We roepen de Ierse regering opnieuw op om een referendum te houden over deze wet.”

