Horebeke is al vijf eeuwen een protestantse enclave in katholiek Vlaanderen

Heb je dat al gezien?" Wilfred De Jonge gebaart naar de bushalte bij de dorpskerk. 'Tempel', staat op het bordje. "Overal in België heten kerken kerken, behalve dus bij ons." Hij grinnikt: "Een tempel, ja, dat past wel bij de protestanten, dachten de katholieken zeker die hier ooit de namen voor de bushaltes bedachten. Een tempel is misschien iets voor boeddhisten of zo, maar niet voor goede christenen."

Bedaard loopt hij verder door Horebeke, het enige protestantse dorp in rooms-katholiek Vlaanderen. Volgens De Jonge (75), geboren en getogen in dit gehucht in de Vlaamse Ardennen, toont het bordje haarscherp de manier waarop de protestantse enclave lange tijd werd gezien in de roomse omgeving. "Vol wantrouwen."

Wie door het glooiende landschap van de Vlaamse Ardennen rijdt, ontkomt niet aan de vele kapellen en landkruizen. Alleen in Horebeke, dat in de volksmond nog altijd 'de geuzenhoek' heet, houden de protestanten al eeuwen stand.

De Jonge probeert de protestantse geschiedenis van Horebeke op alle mogelijke manieren levend te houden. Hij troont het bezoek mee naar het 'protestants historisch museum', een gebouwtje waar tot en met de jaren tachtig de protestantse basisschool was gevestigd. Terwijl de airco zachtjes zoemt, doet De Jonge zijn verhaal. Van een Vlaamse tongval is bijna geen sprake. Het is, vertelt hij, het resultaat van generaties Nederlandse dominees en onderwijzers die naar de protestantse gemeenschap kwamen. "Toen ik als kind naar een andere plaats ging, hoorden ze daar meteen: dat is zo'n geus." Met enige trots: "Wij protestanten brabbelen niet dat onverstaanbare Vlaams. Je merkt het zelf niet op, de anderen wijzen je erop." Enkele vitrines met bijbels, zangbundels, leesboekjes en schoolplaten van 'Belgisch Kongo' en Willem van Oranje tonen de wereld die generaties schoolkinderen voorgeschoteld kregen.

Bloeitijd

Protestanten zijn in Vlaanderen schaars. Uit niets valt nog op te maken dat het protestantisme in Vlaanderen ooit korte tijd een grote bloei beleefde. Toen in de noordelijke Nederlanden de mis nog werd opgedragen, werd in Antwerpen Luther al gelezen. In de vijftiende eeuw begon hier de protestantse revolte in de Lage Landen, een beweging die keihard werd neergeslagen. Het was het werk de Spaanse koning Philips II, die het een zaak van het grootst mogelijke gewicht vond om deze regio waar hij het bewind voerde, terug te winnen voor het oude geloof. Hiermee kon de katholieke vorst tonen dat hij de zaakjes wel degelijk in de hand had, zeker toen de noordelijke Nederlanden zich een paar jaar later onafhankelijk verklaarden en hij niet bij machte bleek dit ongehoorzame gebied weer bij zijn rijk in te lijven. Al het geld werd daarom gezet op het zuidelijke deel, dat inmiddels was overgedragen op Philips lievelingsdochter Isabella en haar Oostenrijkse echtgenoot Albertus. Vol ijver zorgden ze voor nieuwe katholieke kerken, kloosterordes en broederschappen. De kerkgebouwen die door protestanten met harde hand waren gezuiverd van beelden, schilderijen en altaren, werden in hun oude luister hersteld. Wierook en kaarsenwalm werden weer vertrouwde elementen in de eredienst.

In Oost-Vlaanderen zijn nog overal sporen te zien uit deze woelige tijden. Wie bij halte 'Tempel' in de bus stapt en zich naar het centrum van de dichtstbijzijnde stad Oudenaarde laat rijden, stuit daar op de Sint-Walburgakerk. In het gotische gebouw, gelegen aan een middeleeuws marktplein, heet het bisdom Gent met een bordje op de deur 'iedereen' welkom. Wie de ingang voorbij is, stuit meteen op een paar verwoeste beelden. Figuren zonder hoofden en handen. Kapotgeslagen door 'beeldenstormers', zo meldt een speciaal opgehangen blaadje. De godsdiensttwist is 500 jaar na dato niet vergeten.