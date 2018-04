Hoon en spot waren mijn deel, maar ik ben Ajax en het katholieke geloof altijd trouw gebleven

Het wit van de voorkant was door de tijd enigszins naar grijs overgegaan. 'Voor Stijn, omdat hij nog altijd in Ajax gelooft', staat er voorin. De tweede druk die zijn 'oudere broer' al jaren gezelschap houdt, sloeg ik ook meteen maar open. Dezelfde opdracht, maar met een toevoeging: 'Nóg altijd'.

Het leek me zinnig deze geloofsbewijzen erbij te pakken in deze voor mijn club zo moeilijke tijden. Afgelopen zondag verloor Ajax met 3-0 van PSV, waardoor de voetballers uit Eindhoven het landskampioenschap konden binnenhalen. Dit is - voorzichtig gezegd - niet het beste seizoen van Ajax. Ook in deze zo belangrijke wedstrijd was van geloofsijver bij onze spelers nauwelijks sprake: het martelaarschap zat er voor hen dus niet in na te zijn afgeslacht.

Christenen in dit land lijden aan een vreemd min­der­waar­dig­heids­com­plex

Ik ben in een gelovig milieu opgevoed. Zo geloofden wij in de magie van de bal en in de kracht van Ajax. Mijn ouders namen de geloofsopvoeding serieus. Mijn broer en ik sliepen in Ajax-pyjama's en dronken melk uit Ajax-bekers. Elke zondag om zeven uur was er geloofsoefening op televisie. En Johan Cruijff was een voetbalprofeet die wij nog net niet aanbaden. Er waren ook mensen die hoorden bij een andere gemeenschap, in Rotterdam en Eindhoven, maar daar gingen wij niet mee om.

Ajax ben ik altijd trouw gebleven. Ik heb me overgegeven aan die hogere voetbalmacht en heb nooit iets anders gewild. Er waren grote successen die zorgden dat je het leven net iets beter aan kon, maar ook lange periodes van droogte en mislukte oogsten. Woestijnjaren. Hoon en spot waren dan mijn deel. Het deed niets af aan mijn liefde voor de club. In het stadion voel ik me als onder geloofsgenoten. Een gevoel van: hier hoor ik bij.

Wat ik daar beleef is in deze krant schitterend omschreven door publicist Yvonne Zonderop. "Waar vind je nou een systeem waarin je individueel iets kunt beleven, maar ook collectief iets aan hebt, iets dat een verhaal vertelt met een verleden en een toekomst, waarin je leefregels hebt en rituelen, en waar tegelijkertijd meervoudige interpretaties mogelijk zijn?"

Alleen had ze het niet over voetbal, maar over religie.