Hooggerechtshof India verwerpt 'supersnelle scheiding' voor moslims

Eigenlijk is het een soort 'supersnelle scheiding'. Zegt - of schrijft, sms't, roept - een man driemaal het woord 'talaq', Arabisch voor scheiding, dan is de scheiding rond. In India was het legaal voor moslims vanwege een wet die de verschillende religieuze minderheden in het land toestaat hun eigen tradities te gebruiken in zaken als huwelijk, scheiding, erfrecht en adoptie.

Maar aan 'driemaal talaq' komt nu een einde. Het hooggerechtshof heeft het gebruik voor zes maanden opgeschort. Tegen die tijd moet de overheid met nieuwe wetgeving komen die een einde maakt aan de talaq-traditie.

De uitspraak van het hooggerechtshof was een reactie op een petitie die Bhartiya Muslim Mahila Andolan (BMMA), een organisatie voor moslima's, in oktober vorig jaar optuigde. Die wilde strengere echtscheidingsregels, want door 'driemaal talaq' zijn meerdere vrouwen van het een op het andere moment op straat komen te staan. Landelijke statistieken zijn er niet, maar BMMA hield wel een enquête onder 4710 vrouwen. Van hen waren er 525 gescheiden, van wie 349 met driemaal talaq.

In moslimlanden Pakistan en Indonesië is de traditionele praktijk al niet meer toegestaan. Daar moet een echtpaar dat wil scheiden gewoon naar de rechter.

In de Koran wordt juist gezegd dat er ten minste 90 dagen moeten zitten tussen de eerste en de definitieve derde talaq, zodat er tijd is voor bezinning en pogingen tot het lijmen van de breuk tussen man en vrouw.

Voorstanders De Indiase moslimorganisatie AIMPLB (All India Muslim Personal Law Board), voorstander van 'driemaal talaq', heeft nog niet gereageerd op de uitspraak, maar heeft tot nu toe steeds gezegd dat het hooggerechtshof geen jurisdictie heeft over de kwestie. De organisatie beroept zich op de godsdienstvrijheid en op de wet die religieuze minderheden toestaat in bepaalde zaken hun eigen tradities te gebruiken. AIMPLB is dan ook opgericht in 1973 om de toepassing van die wet te bewaken. Maar op veel steun hoefden AIMPLB en andere voorstanders in de talaq-kwestie niet te rekenen. De petitie van BMMA werd 50.000 keer ondertekend. Ook de regering pleitte voor een verbod. "We mogen niet toestaan dat de levens van moslimvrouwen worden verwoest door driemaal talaq", zei premier Narendra Modi in oktober. Na de uitspraak van het hooggerechtshof reageerde de premier positief op Twitter. "Het besluit is historisch. Het maakt moslimvrouwen gelijker en is een krachtige maatregel in de emancipatie van vrouwen." Ook Zakia Saman, de oprichtster van de BMMA, is opgetogen over de uitspraak van het hooggerechtshof. "Het is een mooie dag, een historische dag voor ons", zei ze tegen de BBC. "Wij, de moslimvrouwen, hebben ook recht op de grondwetten in dit land." Lees ook: Moslimvrouwen in India eisen strengere echtscheidingsregels

