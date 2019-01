Honderden vellen papier vol met onleesbaar stenoschrift van een dominee. Niemand die dat wist te kraken. Tot nu

Hij leefde van 1754 tot 1815 en was in zijn tijd met name door de boeken die hij schreef al zeer invloedrijk. Maar in zijn nalatenschap bevindt zich een stevig mysterie: een grote stapel aan preken en andere documenten die voor niemand leesbaar zijn. Fuller schreef honderden vellen papier vol met een zelfbedacht stenoschrift. Niemand die dat wist te kraken.

Lees verder na de advertentie

Om zijn woorden te kunnen lezen die niemand heeft kunnen lezen sinds Fuller ze in de jaren 1780 uitsprak – daar leef je voor als academicus Jonny Woods, student theologig

Tot nu toe. De Schotse student Jonny Woods – hij studeert theologie aan de University of Saint Andrews – heeft het schrift ontcijferd. Dat begon met het opmerkzame oog van Steve Holmes, hoofd van de theologiefaculteit. Holmes zat een tijd terug in het archief van het Bristol Baptist College nog weer eens een keer in de raadselachtige documenten te struinen en zag boven een van de documenten een zinnetje in gewoon handschrift staan: ‘Confessions of Faith, Oct. 7 1783’. Holmes wist dat Fuller op die dag was bevestigd als predikant van een kerk in Kettering, hartje Engeland.

Bij zo’n bevestiging dienden predikanten een soort geloofsbelijdenis uit te spreken. En Holmes wist ook dat de geloofsbelijdenis die Fuller in Kettering uitsprak, is opgenomen in een van diens biografieën. Zou dat dezelfde tekst zijn?

Hij schakelde de hulp in van Woods en die had het in een paar weken voor elkaar: de teksten kwamen inderdaad overeen. Woods is nu druk doende om zich al vertalend door de andere documenten, die honderden pagina’s beslaan, te worstelen. “Andrew Fuller is de patroonheilige van de kerk waar ik deel van uitmaak”, zegt Holmes. “Om dan zijn woorden te kunnen lezen die niemand heeft kunnen lezen sinds Fuller ze in de jaren 1780 uitsprak – daar leef je voor als academicus.”

Lees ook: