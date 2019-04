Homoseksuele priester op non-actief, omdat hij zich niet aan het celibaat houdt

Hij zei dat ‘in Rome een heel grote roze olifant staat’. Er is volgens hem sprake van ‘vijftig tinten gay in het Vaticaan’, en, zei Valkering, ook hij zelf heeft ‘tinten gay’.

Tot verrassing van zijn parochianen kwam hij met een boek, ‘Ontkleed niet naakt staan’, waarin hij openhartig schrijft over zijn leven, en zijn seksuele voorkeur. Hij had het boek tot dan toe stilgehouden uit angst dat de bisschop de viering zou verbieden.

Eufemistisch zei Valkering in een interview met de Gaykrant dat hij ‘niet altijd heeft beantwoord aan het ideaal dat de kerk koestert’. En: ‘Jezelf in een dwangbuis laten stoppen helpt niet, denk ik’.

Bezinningsperiode

Maandagmiddag liet bisschop Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam weten dat Valkering geschorst wordt en een bezinningsperiode moet inlassen. In een verklaring schrijft Punt: ‘Hij geeft nu publiekelijk onmiskenbaar aan dat hij zijn celibaatsbelofte niet heeft gehouden, en ook niet kan en wil houden. Meer nog dat hij zich ook andere seksuele vrijheden veroorlooft. Dit is voor de Rooms Katholieke Kerk met een waardige uitoefening van het priesterschap niet verenigbaar’.

Er zijn meer priesters die open zijn over hun voorkeur voor mannen

Er zijn meer priesters die open zijn over hun voorkeur voor mannen, bijvoorbeeld de bekende priester Antoine Bodar. Maar hij pleit voor een celibatair leven en voldoet daarmee aan de eis van de rooms-katholieke kerk.

Valkering gelooft in eerlijk over dingen spreken. ‘(…) zoals ik in Jezus geloof die ons precies daartoe uitnodigt: niets verbergen, maar jezelf eenvoudig laten zien zoals je bent’. In zijn boek schrijft hij over zijn fetisj met rib- en spijkerbroeken, en over porno, waarin volgens hem iets te leren valt over het evangelie. Hij vindt dat het taboe op homoseksualiteit in de kerk ‘zelfhaat, verkramping en scheefgroei’ bevordert. ‘Verdrongen seksualiteit wordt verwrongen seksualiteit.’

Sinds 1994 is Pierre Valkering als priester verbonden aan de Vredeskerk in de Amsterdamse Pijp. In 2016 bood hij op het Sint-Pietersplein in Rome een boek aan aan paus Franciscus met toespraken van de bekende pater Van Kilsdonk. Deze in 2008 overleden priester sprak die uit bij de uitvaart van jonge homoseksuele mannen. Drie jaar geleden verbood bisschop Punt hem al eens om mee te varen tijdens de botenparade van de Amsterdam Gay Pride.