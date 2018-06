Homoseksuele pastor Syb de Lange (1930 - 2018) was gevoelig en gekwetst, maar niet geknakt

Het boek Obadja in het Oude Testament kent maar achttien verzen en omdat zijn kamer op de begane grond van de Vrije Universiteit in Amsterdam het nummer OA17 had, stond de kamer van Syb de Lange al gauw bekend als Obadja 17. De deur van die kamer stond altijd open, iedereen was welkom. Studenten, om een praatje te maken, een gespreksgroep te volgen of wat geld te bedelen. Maar ook wetenschappers en medewerkers wisten hem te vinden. En toen in 1981 honderden Syrisch-orthodoxe asielzoekers uit Turkije een goed heenkomen hadden gezocht in de kapel van de VU, werd OA17 het actiecentrum. Zo ontpopte De Lange zich tot een bekende, maar ook omstreden studentenpastor.

Literatuurverslinder

Sybrand de Lange werd geboren op 19 juni 1930 in Rotterdam-Hilligersberg, als oudste van vijf kinderen. Zijn vader was hoofdonderwijzer. Syb kon goed leren en ging naar het gymnasium, waar hij genoot van de klassieke talen, de omgang met klasgenoten en het opvoeren van toneelstukken. Hij was een echte gymnasiast. Hij vond het fijn naar de verhalen van de leraren te luisteren, over geschiedenis of literatuur. "Maar ook al die beelden uit de Oudheid, zoals de Hermes van Praxiteles en andere beelden die in onze leerboeken stonden, vond ik prachtig," vertelde hij later.

Syb hield voor toeristen vanaf een vrachtwagen toespraken en voerde toneelstukjes op

De oorlog kwam Syb redelijk ongeschonden door, al lezend in de gemeentebibliotheek, waar een kachel stond en waar hij literatuur verslond. 's Ochtends probeerde hij zo lang mogelijk in bed te blijven om de honger te verdrijven, at dan een boterham en ging naar de bibliotheek. "Ik was geen held, zoals mijn broer Bernard, die naar het oosten van het land fietste om wat eten bij elkaar te scharrelen. Ik las en las en las, vooral vaderlandse geschiedenis, de boeken van Marjorie Bowen over Willem van Oranje, of Charles Dickens."

Na de oorlog ging Syb eerst Nederlands studeren in Leiden, maar bij de gespreksgroepen van dominee Gerrit Toornvliet werd duidelijk dat het theologie moest worden. "Ik vond dat de wereld het verhaal van Jezus moest kennen, dat was mijn opdracht en daar wilde ik aan werken." Als jongen van gereformeerde komaf kon dat natuurlijk niet in het vrijzinnige Leiden, het werd theologie aan de VU in Amsterdam.

Syb vond een kamertje bij een oom die in radio-onderdelen handelde en ging post sorteren bij de PTT om wat bij te verdienen. In die tijd ontdekte Syb langzaam maar zeker dat hij meer gevoelens had voor mannen dan voor vrouwen. Hij wist zich geen raad en ging op zoek naar hulp. Aan een psychiater in de Valeriuskliniek vertelde hij naar eer en geweten dat hij eigenlijk ook wel een gezin zou willen stichten. Waarop de psychiater na een paar sessies zei: "Dan wordt het nu tijd om een meisje te zoeken."