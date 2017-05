Homo's en lesbo's welkom in de Sint-Janskathedraal voor viering Roze Zaterdag

Voor zover bekend was de jaarlijkse manifestatie voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders tot nu toe niet welkom in een rooms-katholieke kathedraal. De organisatie van Roze Zaterdag is opgetogen: “Het is een grote eer en een prachtig teken van verbinding dat de oecumenische gebedsviering dit keer in de kathedrale basiliek plaats mag vinden.”

Lees verder na de advertentie

Het is een grote eer en een prachtig teken van verbinding

Gastheer is Geertjan van Rossem, de pastoor van de Sint-Jan. “In al onze diversiteit zijn we aan elkaar toevertrouwd als medemensen en reisgenoten op onze levensweg”, zegt Van Rossem die onder meer de opening van de viering zal verzorgen. Naast de pastoor zal onder meer dominee Erica Scheenstra, voorzitter van de Raad van Kerken in Den Bosch voorgaan. Bisschop Gerard de Korte staat achter de speciale viering in zijn kathedraal. Hijzelf zal aan het eind van de viering de aanwezigen de zegen geven.

Hartelijke en gastvrije kerk In februari 2010 was de Sint-Jan nog toneel van protesten van homo’s. Die waren boos omdat de toenmalige pastoor van het Brabantse Reusel had geweigerd om tijdens carnavalsmis de hostie uit te reiken aan de plaatselijke prins carnaval omdat die met een vriend samenwoonde. Zeven jaar later wordt in dezelfde kerk een gebedsviering gehouden in het kader van Roze Zaterdag. Daar zal geen communie worden uitgereikt. Het bisdom Den Bosch wil waken voor te hoge verwachtingen. “De leer van de kerk verandert niet”, zegt een woordvoerder. “Maar de gebedsviering is in lijn met de hartelijke en gastvrije kerk die de bisschop voorstaat. “

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.