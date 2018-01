Hoezo niet intimiderend, die shariapakjes?

Het Bundesgerichtshof is zoiets als in Nederland de Hoge Raad. Het beoordeelt of een uitspraak van een lagere rechtbank voldoet aan wettelijke eisen. De rechtbank van Wuppertal moest eind 2016 oordelen over een 'shariapolitie', die patrouilleerde in het uitgaanscentrum van deze stad in het Ruhrgebied. In september 2014 hulden zeven mannen zich in oranje vesten. Op de rugkant stond 'Sharia Police'. Ze berispten moslimjongeren die rondhingen bij holen van verderf.

Lees verder na de advertentie

Niemand betwistte de ijveraars het recht om op locatie een stichtelijk woord te richten tot afglijdende jonge geloofsgenoten. Maar die vesten met opdruk, waren die niet in strijd met het uniformverbod? Of was het daarvoor allemaal te onnozel? De rechtbank van Wuppertal zag niets in een rechtszaak, het openbaar ministerie wilde die wel. Uiteindelijk kregen de aanklagers hun zin maar met onwillige honden is het moeilijk hazen vangen. Na twee jaar volgde vrijspraak.

De rechters van Wuppertal hebben te lang gelogeerd op de achterkant van de maan

Het Duitse uniformverbod geldt niet voor muziekkorpsen. Er moet intimidatie in het spel zijn en de 'uniformen' moeten een ideologie uitdrukken. De rechtbank zag die intimidatie niet, zonder, volgens het Bundesgerichtshof, dat te onderbouwen. Het oordeel van het hof is gesteld in knorrig juridisch Duits. Een vrije samenvatting in cafétaal: De rechters van Wuppertal hebben te lang gelogeerd op de achterkant van de maan.