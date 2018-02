Hoe word je leven leuker en win je er ook nog een prijs mee? Jelle Hermus weet hoe dat moet

Het was zijn eerste boek, en binnen een week na publicatie in november, stond Jelle Hermus met zijn ‘Steeds leuker’ al in de bestsellerlijst. Op twee, tussen meesterverteller Dan Brown en topkok Jamie Oliver. En nu heeft hij ook nog de prijs voor het Beste spirituele boek 2018. Waarom is hij zo succesvol?

Op de shortlist van zes boeken – een bokaal in de vorm van een houten paneel met een plastic hart – stonden auteurs die er ook wat van kunnen. Met name Inez van Oord wist van haar spirituele tijdschrift Happinez een enorm succes te maken. Met die mindfulle blik keek ze naar de Bijbel, en samen met haar broer Jos, theoloog, stelde ze ‘Rebible’ samen. Het publiek zette Rebible in de top drie, naast Gewoon God van Philip Troost, die 40 woorden geeft om ‘God tegen te komen in het alledaagse’.

Maar het publiek koos voor ‘Steeds leuker’, een vlot geschreven zelfhulpboek van tegen de 300 pagina’s, dat een route belooft te zijn naar een beter leven. Licht, leuk en liefdevol: ‘wie de ellende schrapt, gaat stralen, en daar wordt iedereen beter van’, schrijft de 31-jarige Hermus. Dat hoeft volgens hem niet eens zo moeilijk te zijn. Hij is geen pleitbezorger van de radicale ommezwaai, van het ineens álles anders doen. Nee, hij adviseert duidelijk omschreven doelen te kiezen, die binnen je macht liggen, en elke dag een klein stapje te zetten in de richting van een leven dat in balans is, waarin dankbaarheid en compassie belangrijker zijn dan ontevredenheid, onrust en oordelen over jezelf en de wereld.

Stelregels daarbij zijn, bijvoorbeeld:

1. Alle verandering begint bij jezelf

2. Maak je leven niet te moeilijk

3. Neem je leven niet te serieus

4. Bundel je energie en richt je op waardevolle dingen

5. Doe wat telt, en doe de rest niet

6. Over 100 jaar is iedereen je vergeten

Elk hoofdstuk eindigt met een verwijzing naar zijn website soChicken.nl, die hij opzette toen hij in Rotterdam communicatie en multimedia-design studeerde. Op die site nodigt de debutant zijn publiek uit ‘te broeden op een leuker leven’. De site trekt circa 600.000 bezoekers per maand, zeventig procent is vrouw. Hoeveel exemplaren er zijn verkocht van zijn boek mag hij van zijn uitgever niet vertellen, maar het is nu al toe aan de vierde druk. En, zegt Hermus zelf, de app is ook heel populair.

Hermus: “Ik denk dat wat ik schrijf en doe, herkenbaar is en toepasbaar. Het is niet veroordelend, het is niet zweverig en het is niet ingewikkeld om vooruitgang te zien. Het is behapbaar, praktisch en leuk. Ik merk dat mensen behoefte hebben aan een diepere laag, die ergens toe leidt. Het gaat om een leven waarin je blijdschap ervaart, maar ook betekenis geeft, leven met dingen die echt belangrijk zijn.”

“Dat hangt af van je visie op spiritualiteit. Naar mijn idee draaien de verschillende spirituele tradities allemaal om de vraag hoe je je anders kan gedragen, zodat je een beter mens wordt, die leeft met meer compassie, liefdevol. Dat overlapt met spiritualiteit. Als je gelukkiger wilt zijn, werkt het goed om te werken aan jezelf, ongeacht wat je gelooft, welke religie je aanhangt. Mindfulness en in het moment leven zijn voor mij een belangrijke sleutel. Daar oefen ik in. Goed leven, dat is het doel.”

“Een boek kan niet voor iedereen zijn, dat hoeft ook niet. Maar ik krijg regelmatig bericht van mensen die kampen met ziekte, of verlies, dat ze veel steun aan mijn boek hebben gehad. Als er echt iets ergs aan de hand is zijn er behandelingen door echte experts. Maar ik hoor van coaches wel dat ze verwijzen naar mijn site. Ze zeggen: jij kan verwoorden wat ik bedoel.”

“Ik was tijdens mijn studie al geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei. Ik wilde tegenwind in mijn leven uitschakelen. Ik begon met soChicken.nl, die ging steeds meer de kant op van geluk, gezondheid, dromen waarmaken. Na mijn studie ben ik daar fulltime ingestapt. Van mezelf ben ik onwijs nieuwsgierig. Ik lees veel, over algemene dingen, maar ik verdiep me ook in details. Ik word geïnspireerd door de spirituele tradities. Daar zit veel wijsheid in, in religies ook. Ze prediken liefde, compassie, dankbaarheid. Mijn talent is om uit die brij van soms ongrijpbare dingen, iets simpels te maken en dat door te geven. Ik doe mijn best het zo praktisch mogelijk te houden.”

“Ik leef zoveel mogelijk in lijn met wat ik schrijf. En dat lukt best goed. Al moet ik wel zeggen dat ik het het afgelopen jaar wel wat drukker heb gehad, door het boek. Ik zie dat niet als succes, maar als falen. Ik had mijn prioriteiten niet goed genoeg op een rijtje. Maar ik vind mijn leven vrij leuk, ik doe werk waar ik blij van word en ik ga elk jaar een paar maanden op reis. Ik ga nu eerst even weg, naar India, voor twee of drie maanden. De artikelen op de site blijven ook tijdens mijn reis komen, ik heb flink vooruit gewerkt.”

'Een soort gids'

Voor de prijs voor het beste spirituele boek heeft de jury onder voorzitterschap van Jacobine Geel een selectie gemaakt van zes boeken. Het publiek, 15.000 mensen, heeft vervolgens gestemd. Na een eerste ronde bleven er drie over. Rebible van Inez en Oord, Gewoon God van Philip Troost en Steeds leuker van Jelle Hermus.

Juryvoorzitter Geel vindt Jelle Hermus met zijn Steeds leuker een goeie winnaar. Ze noemt hem ‘een soort gids’, die met site en boek ook jongeren aanspreekt. En hij is, net als de andere drie genomineerden, een Nederlander, voor de jury het bewijs dat spirituele boeken niet alleen meer in het buitenland geschreven worden, maar ook hier hun basis hebben.

Voor een nominatie moet de jury het gevoel krijgen dat het verhaal ‘doorleefd’ is. “Het moet iets aanreiken dat een ander perspectief geeft op de eigen, en op ieders werkelijkheid. Als ik iets anders kijk, wat zie ik dan?”, omschrijft Geel. Voorwaarde is ook, dat de lezer er zelf mee aan de slag kan. Boeken over retraites in Tibet komen dus niet zo snel in aanmerking, lezers moeten het gevoel krijgen dat zij er zelf ook iets mee kunnen in hun dagelijkse praktijk.

Al die elementen ziet Geel terug in Steeds leuker. “Jelle Hermus is heel aansprekend, hij heeft een nieuwe manier en een nieuwe taal. Hij is heel toegewijd. Als je je erop toelegt, kunnen de momenten van ellende kleiner worden dan de momenten van verbinding.”

De theoloog waardeert ook de kleine stappen van Hermus, ze noemt het leukere leven dat hij in het vooruitzicht stelt zeer wel bereikbaar. Tenminste, voor mensen die volhouden. “En Jelle doet het zelf ook, daardoor is het geloofwaardig.”

Zij vindt het ook in zijn voordeel spreken dat hij zélf schrijft dat zijn adviezen kunnen worden ervaren als open deuren. Maar daar is niks mis mee, vindt hij: zonder open deur komt een mens niet door een muur, dan loop je tegen de muur. “Hij geeft net een andere draai aan alledaagse zegswijzen””, zegt Geel “Ik vind het knap hoe hij dat doet.”

En heeft de juryvoorzitter er zelf wat van opgestoken? “Ik waag elke week weer een poging me in die richting te resetten”, zegt ze. Dat doet ze zo: ze heeft een volle agenda, maar in plaats van steeds te roepen dat ze het zo vreselijk druk heeft, kijkt ze elk weekend wat ze heeft gedaan en welke bijzondere ontmoetingen ze heeft gehad. “Ik zie dan hoe waardevol die zijn, en dat komt in plaats van de jachtigheid die ik eerder had. Tel je zegeningen, dat is het eigenlijk.”

Het publiek zette Rebible in de top drie, naast Gewoon God van Philip Troost, die 40 woorden geeft om ‘God tegen te komen in het alledaagse’.