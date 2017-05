Hoe spreek je over het ondenkbare?

Hij stond deze zaterdag in de bijlage Letter&Geest van deze krant (20 mei, blz. 17). Niet als poging om de lezer wijzer te maken. Maar als een voorbeeld van ‘postmodern’ schrijven waar geen touw aan vast te knopen valt. ‘Deze zin betekent helemaal niets,’ schrijft de filosoof Maarten Boudry. ‘Het is onzinnige bladvulling’.

Toch lijkt hij een kolom verder heel goed te begrijpen wat daar staat. ‘Het door de schrijver geschrevene laat zich – in zoverre het begrijpen (verstehen) voorop wordt gesteld – moeizaam doorgronden,’ zo vat hij de gewraakte zin samen. Als dat was wat die zin ook werkelijk zeggen wilde, had ik Boudry nog wel een soepelere, kortere en inzichtelijker formulering aan de hand kunnen doen: ‘Teksten zijn moeilijk te begrijpen.’ Daar valt weinig tegen in te brengen.

Helaas geeft Boudry daar zelf het beste voorbeeld van. Ik weet niet waar de zin die zijn toorn oproept vandaan komt. Misschien heeft hij hem zelf wel verzonnen. Maar wat daar staat betekent níet wat Boudry ervan maakt. Onzin is hij evenmin. Wat staat er dan wel?

Flauwe woordspeling

Iets wat ondenkbaar is kun je niet opschrijven (of voor mijn part uitspreken) zonder dat je tekort doet aan de ‘ondenkbaarheid’ daarvan: dat is wat er staat. Het ondenkbare wordt dan immers in woorden gevat en een idee waar we greep op hebben. We begrijpen het en kunnen ermee redeneren. Het wordt iets ‘van ons’ en daarmee is het niet langer het monster dat ‘ondenkbaar’ is. Als we het ver-woorden ‘ver-denken’ we het ook, zo besluit de zin. Boudry noemt dat een flauwe woordspeling - dat mag - en klaagt dat die niet wordt uitgelegd. Ach, zou ik zeggen, je kunt ook tevéél uitgelegd willen zien.

We hebben de ethische plicht de Holocaust in zijn monsterlijke ondenkbaarheid te handhaven

Misschien blijft ook met deze toelichting die zin nog raadselachtig. Ze is in ieder geval in hoge mate abstract: een hebbelijkheid waarmee filosofie over het algemeen wel weg weet. Wanneer het denken over zichzelf gaat nadenken, kom je al snel terecht in een soort tweede-orde taal die enige geestelijke lenigheid vergt.

Daarom een voorbeeld. Het beste exempel van ‘ondenkbaarheid’ dat de recente geschiedenis ons gegeven heeft is de Holocaust, de Shoa, de Endlösung, of hoe je die verschrikking ook noemen wilt. Het feit dat we moeite hebben met het vinden van een juiste naam ervoor, wijst al op het probleem. We móeten het een naam geven, want anders kunnen we er niet over spreken. Maar tegelijk mogen we het daarmee niet tot iets gewoons maken: een voetnoot in de geschiedenis van twintigste eeuw, zoals vader Le Pen het ooit genoemd heeft. We hebben, zo wordt wel gezegd, de ethische plicht de Holocaust in zijn monsterlijke ondenkbaarheid te handhaven.

Hoe moeilijk dat is, weet ieder die kijkt naar de literatuur, film en studies die aan de Holocaust gewijd zijn. Veel daarvan is geschreven met de bedoeling recht te doen aan de onvoorstelbaarheid van die ramp. Maar menige schrijver zal ook ervaren hebben dat onder zijn pen de afzonderlijke feiten het volle gewicht van de gebeurtenis gingen overschaduwen. Nog sterker gebeurt dat in de (ongetwijfeld goedbedoelde) pogingen de Holocaust in romans, films of tv-series op te roepen voor een groot publiek. Vaak leidt dat tot een banalisering die commercieel overigens heel succesvol kan zijn.