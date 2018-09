Hoe God in Jorwerd kan blijven

Het Eindhovens Dagblad vroeg eens aan lezers wat ze essentieel vinden voor een dorp. Een school, zeiden ze. Een dorpshuis. Een winkel, ook belangrijk. En de kerk? Nee, dat maakte hun niet uit. Daar zitten zo weinig mensen, zelf gingen ze ook niet meer, dat kwam in hun hoofd niet op.

En het kerkgebóuw, vindt u dát niet wezenlijk voor een dorp, wilde de krant weten toen de ene na de andere parochie de kerkdeuren sloot. Ook daarover waren de Brabantse lezers het van harte eens. De kerk moest er blijven staan, die mocht niet tegen de vlakte.

De betekenis van de kerk voor de leefbaarheid is naar het oordeel van godsdienstwetenschapper Gelderloos ‘een blinde vlek’. Ze wijt dat hiaat deels aan gebrekkige belangstelling bij onderzoekers en beleidsmakers – ‘al dan niet met een kerkelijke achtergrond’ – voor de rol en positie van de kerk. Maar ook in de kerk zelf wordt de link met de kwaliteit van leven in een dorp niet vanzelfsprekend gelegd, zegt ze. Gelovigen trekken zich het lot aan van minderbedeelden, van vluchtelingen. Maar dat de kerk er ook kan zijn voor Groningers met scheuren in hun huis door de aardbevingen, daarvan is niet elke kerkganger overtuigd. Dat ervaart Gelderloos aan den lijve: ze is betrokken bij het Groningse Platform Kerk en Aardbeving.

Maar veel minder aandacht dan voor de gebouwen, is er voor het effect van die honderden kerksluitingen op de leefbaarheid van het platteland. Als het schooltje moet sluiten of het dorpshuis dichtgaat, wordt de leefbaarheid steevast in het geding gebracht. Maar als een kerk ermee ophoudt, is er hoogstens interesse voor het gebouw. Dat de geloofsgemeenschap verdwijnt, wat zou het?

In een vraaggesprek over het proefschrift waarop ze gisteren promoveerde aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen, haalt theoloog Jacobine Gelderloos (32) de enquête van de regionale krant bewust aan. De resultaten geven perfect weer hoe ‘het publiek’ aankijkt tegen de kerk. Het kerkgebouw moet blijven, zeker als het een monument is. Daar is vrijwel iedereen van overtuigd.

Plaatje

De Groningse theologe onderzocht voor haar proefschrift twee protestantse gemeenten. De ene, Asten-Someren, in het overwegend katholieke Brabant. De andere is de gemeente Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek in ­Groningen, de meest seculiere provincie van het land.

Aan de namen is al af te lezen dat het gaat om kerkelijke gemeenten die in het verleden bij elkaar zijn gevoegd. De Brabantse heeft nog één kerk in gebruik, in Someren. De Groningse gelovigen kerken afwisselend in een van de vier dorpen. In Asten-Someren wonen rond de 10.000 inwoners, de Groningse dorpen tellen 500 tot 1500 inwoners – voor Gelderloos wordt een dorp eerder bepaald door de identiteit en ligging op het platteland dan door het aantal inwoners.

Gelovigen zijn bang dat ze beschuldigd worden van zieltjes winnen. Onterechte schroom.

De kerk is er, constateert ze, voor het aanzicht, het ‘plaatje’ van het dorp. Het gebouw is een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Bij de dienst op zondag, maar de kerk wordt ook vaak gebruikt door de plaatselijke muziekvereniging of door de culturele commissie of de dorpsraad. Zeker als er geen dorpshuis is, is het godshuis een goede plek voor evenementen en activiteiten.

De bijdrage van de kerk aan de kwaliteit van het dorpsleven zit hem volgens de theologe zeker ook in de sociale rol. Die is niet beperkt tot de kring van kerkleden. Toen er een jong lid van de fanfare in Asten-Someren omkwam bij een ongeluk, was de dominee aanwezig bij de eerste repetitie na dit drama. Na een verwoestende hagelstorm was er betrokkenheid bij getroffen boeren. Vanuit de kerk in Woltersum ging er een bloemetje naar mensen die geëvacueerd waren omdat een dijk op springen stond – en zo kan Gelderloos wel even doorgaan met voorbeelden van zorgzaamheid die naar haar stellige overtuiging het ‘cement’ van het dorp versterken. Daar komt bij dat kerkgangers bovengemiddeld veel vrijwilligerswerk doen. Goede kans dus, zegt ze, dat zij óók actief zijn in het dorpshuis, of voor de voetbalclub.