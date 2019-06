Hoe gaat het met de Oekraïens-orthodoxe kerk, een half jaar na de afscheiding van de Russische evenknie?

Tijdens het gezongen credo geeft vader Ivan de kerkgangers het ritme aan, zijn wijsvinger dansend in de lucht. Achter de iconostase, een altaarwand met iconen, is vader Georgi bezig een brood in kleine, vierkante stukjes te snijden. Beide priesters zijn gehuld in een goudgeel opperkleed: de traditionele uitdossing in de periode na Hemelvaart, om de troonsbestijging van Christus te vieren.

De mis vindt plaats in een van de bijgebouwen van de duizend jaar oude Sint Sofiakathedraal in het hart van Kiev, waar een half jaar geleden, tijdens een bisschoppenvergadering, de nieuwe Oekraïens-orthodoxe kerk werd opgericht. “Nu Rusland zich opnieuw als imperium manifesteert is onafhankelijkheid nog harder nodig”, zegt priester Georgi Kovalenko na de kerkdienst. “Het gaat erom dat we als Oekraïners onze eigen identiteit kunnen ontwikkelen.”

Een belangrijke motor achter de totstandkoming van de nieuwe kerk was Petro Porosjenko, die tot vorige maand president was van Oekraïne en die samen met zijn vrouw eerder al overstapte van de ‘Moskou-orthodoxe’ kerk naar het ‘Kiev-patriarchaat’. Tijdens zijn campagne voor de verkiezingen, dit voorjaar, verwees Porosjenko regelmatig naar het conflict in Oost-Oekraïne, waar het leger strijdt tegen door Rusland gesteunde gewapende milities. “Vanaf nu drinkt Oekraïne niet langer Moskou’s gif uit Moskou’s beker, zoals Taras Sjevtsjenko (de nationale dichter, red.) het noemde”, sprak de president op 6 januari. “Dit is een kerk los van Poetin en het Russische leger dat Oekraïners doodt.”

Toch is de mis vandaag bij de Sofiakathedraal ook een viering van eenheid. Een paar jaar geleden was vader Georgi nog verbonden aan het zogenoem-de ‘Moskou-patriarchaat’, dat de meeste parochies heeft in Oekraïne, en dat Moskou vooralsnog trouw blijft. Priester Ivan deed juist dienst bij het ‘Kiev-patriarchaat’, dat zich al in 1992 van de Russische kerk afsplitste en eveneens duizenden parochies telt, maar die internationaal niet werd erkend. Nu kerken ze samen.

Taal

Voor priester Georgi Kovalenko betekent de overstap dat hij de mis niet meer in het kerkslavisch opdient, zoals onder het Moskou-patriarchaat gebruikelijk, maar in het Oekraïens dat iedereen verstaat. Ook bedekken niet alle vrouwelijke kerkgangers hun hoofd, zoals dat in Rusland gebeurt. Volgens de jonge patriarch van de nieuwe kerk, Epifanus, is dat niet meer nodig. Als afsluiting van de eucharistie wordt het volkslied-achtige ‘Gebed voor Oekraïne’ gezongen, wat in de Russisch-orthodoxe kerk ondenkbaar zou zijn. ‘Grote God, bewaar Oekraïne en doe ons groeien in reine liefde tot het land.’

Voor veel Oekraïners is de nieuwe kerk een verademing, zo blijkt in het naburige café, waar de kerkleden – met vader Georgi – samenkomen na afloop van de mis. Een van hen, Andriej Skipalski, voelde zich in 2014 al gedwongen om afscheid te nemen van de Moskou-orthodoxe kerk. Hij nam destijds actief deel aan de Majdan-revolutie, een volksopstand tegen de corrupte, door Poetin gesteunde president Janoekovitsj. Daarbij waren wel priesters van het Kiev-patriarchaat aanwezig, terwijl zijn kerk zich nadrukkelijk afzijdig hield. “Ze noemden me ‘roskolnik’, ofwel schismaticus”, aldus Skipalski. De kerk van vader Georgi ervaart hij als ‘voor ons, voor Oekraïners’.

Maar lang niet iedereen is blij met de Tomos, de officiële onafhankelijkheid. Van de 53 Moskou-orthodoxe bisschoppen stapten er maar twee over naar de nieuwe kerk. De achterblijvers groeven zich in. Daardoor moest Andriej Skipalski breken met een van zijn beste vrienden, de priester die hem ooit overtuigde zich bij de kerk aan te sluiten. “Hij bezigde steeds radicalere pro-Poetin-taal”, zegt hij. “We konden geen vrienden meer zijn.”