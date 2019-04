Hoe bereik je peace of mind, maar dan volgens theologen?

De afgelopen weken waren niet zo bevorderlijk voor de gemoedsrust. Eerst was het Christchurch, toen Utrecht, en nu is het Sri Lanka dat werd op­geschrikt door een gewelddadige aanslag. Hoe bied je de zorgen het hoofd?

Zelfhulpboeken, yoga, kalmeringsapps, er valt genoeg te doen om peace of mind te bereiken. In de hoek van nieuwe spiritualiteit houdt men zich al jaren met dit thema bezig. Ook de Indiase spreker en schrijver Gaur Gopal Das heeft zo zijn visie op de problematiek. De IT’er verwisselde zijn carrière bij Hewlett-Packard voor een bestaan bij de hare krisjna.

Tegenwoordig komt het slechte nieuws onafgebroken binnen via de telefoon. Maar groot leed is nooit ver weg geweest, zegt Verheij . “Je ziet dat ze in de tijd van Jezus ook zo even een catastrofe kunnen oplepelen. En tot we de technologie hadden om het wereldnieuws te volgen, was de sterfte nog een stuk hoger vanwege het gebrek aan medische voorzieningen. Dus dan hoorde je in je eigen dorp al genoeg rotverhalen.”

Onder christelijke denkers en sprekers lijkt gemoedsrust niet zo’n thema. “Misschien zijn we er een beetje van vervreemd geraakt”, zegt schrijver en blogger Alain Verheij . “Maar in de Bijbel zijn genoeg praktische levenswijsheden te vinden. Ik heb bij de aanslag op de tram in Utrecht nog een preek ­geschreven over een verhaal waarin ­Jezus te horen krijgt dat er een toren is ingestort. De Siloamtoren, waar destijds achttien mensen bij zouden zijn omgekomen.”

In een veelbekeken filmpje met de titel ‘Then Why Worry?’ legt hij aan de hand van een flowchart uit hoe simpel het leven is. Hij garandeert met een uitgestreken gezicht dat wie zijn aanwijzingen toepast ‘vredige nachten zal slapen’. Het gaat als volgt: Heb je een probleem in het leven? Zo nee: waarom zou je je dan zorgen maken? En zo ja: kun je er iets aan doen? Waarom zou je je dan zorgen maken? En kun je er niets aan doen? Afijn, u begrijpt zijn punt.

Bijbelse ramp

Jezus’ reactie op de ramp met de Siloamtoren is dat die slachtoffers geen haar slechter waren dan wij allemaal, zegt Verheij. “Oftewel: het kan ons allemaal overkomen. Heel meedogenloos eigenlijk. Maar wel waar. Het wordt hier geen paradijs. Ik ben erg tegen het idee van maakbaarheid. Je moet de illusie loslaten dat je grip hebt op je lot. Dat je jezelf aan je haren uit het moeras kunt tillen.

“De plaag van deze tijd”, zegt Verheij. “Die komt eruit voort dat we tegenwoordig zo veel dingen zelf in de hand hebben die vroeger door geboorte werden bepaald - je woonplaats, je beroep, je levenspartner. Dat je liefde via een app met een goed algoritme kunt vinden, oké. Maar dat is nog wel even iets anders dan de kracht van de natuur, of de zorgen van je ziel.”

Teksten waarin van leer getrokken wordt tegen de heidenen uit de tijd van de Bijbel, gaan vaak over de ‘gesneden beelden’ die zij maken. “Het is de belangrijkste les van het vroege jodendom: dat je geen beeld mag maken van God. Het verkeerde daaraan was dat de heidenen er het lot, het leven en God , maakbaar mee wilden maken. Dan zou je God dus in je zak kunnen steken. Zo werd magie in het jodendom en christendom ook een enorm taboe. Dat is de werkelijkheid naar je hand zetten. En dat kan niet.”

Desalniettemin is het volgens Verheij wel mogelijk om aan de Bijbel peace of mind te ontlenen. “Als je, in plaats van uit angst, leeft vanuit vertrouwen en liefde. Maar dat komt niet uit mijzelf, dat is genade. Van God, ja. Ik ben in dit opzicht een hele gereformeerde jongen.”