Hoe autonoom zijn we eigenlijk als ons bij leven gevraagd wordt om een nier te doneren?

Recent jubelde het Rotterdamse ziekenhuis Erasmus MC over een nieuwe aanpak voor nierpatiënten. Zogeheten nierteams aan huis bieden de directe kennissenkring van de patiënt informatie over de ziekte en over mogelijke behandelingen. En dat werkt: Niet alleen stijgt het begrip voor de zieke, maar regelmatig biedt iemand uit de omgeving na zo'n voorlichtingsavond een eigen nier aan.

In deze krant zei hoogleraar Willem Weimar het zo: "Iedereen met een ziek familielid weet dat niertransplantatie een optie is. Ze kijken alleen liever de andere kant op en negeren het feit dat ze zelf iets kunnen betekenen. Nu er meer informatie wordt gegeven en harde getallen klinken, blijken mensen meer ter wille dan daarvoor. Dat is prima."

Beschuldiging

"Dát is een pittige uitspraak," zegt Matthias Smalbrugge, hoogleraar Europese cultuur en christendom aan de Vrije Universiteit te Amsterdam verbaasd. "Alsof mensen die niet willen doneren dat per definitie doen omdat ze wegkijken, of de zieke negeren? Misschien zijn ze wel bang, of zijn ze geen donor uit religieuze overtuiging. Voor een arts is zo'n beschuldigende opmerking echt beneden de maat. Als dit de insteek van de nierteams is, heb ik er weinig vertrouwen in."

Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie aan Tilburg University, is het ermee eens dat het niet de bedoeling van de nierteams kan zijn om zoveel mogelijk donoren te scoren. "Maar van wat ik zo las, krijg ik de indruk dat ze het wel zorgvuldig doen", zegt hij. "Kijk, het probleem van de reguliere orgaandonatie is dat mensen met een donorcodicil hun orgaan bij wijze van spreke in een anonieme pot stoppen. Je maakt jezelf tot een verzameling reserveonderdelen, zo van 'als je toch flessen weggooit, doe dat dan netjes in de glasbak'. Maar dat is problematisch, want we zijn geen verzameling inwisselbare onderdelen en zo voelen we onszelf ook niet.

"Met deze aanpak gaan de nierteams in feite terug naar het basisidee van donorschap: de een geeft de ander iets. Er is een relatie, er wordt een geschenk gegeven. Daarmee wordt zichtbaar wat in het reguliere donorsysteem gemakkelijk uit het oog wordt verloren: dat een donor een offer brengt. Hij schenkt iets heel intiems en laat zich daar ook voor opereren. Dan is het goed dat hij of zij weet waarvoor dit offer precies gebracht wordt. En ook de zieke realiseert zich dat er een echt geschenk wordt gegeven. Dankbaarheid kan zo een vorm krijgen - overigens zonder dat de patiënt tot in lengte van dagen op zijn knietjes moet liggen. Het is dus op zich goed dat de nierteams het persoonlijk maken."