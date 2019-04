Het voelde als een nachtzoen van duizenden lippen voor de gehavende moeder van Parijs. 

Die had mij wat meer sympathie voor Parijs moeten geven, maar de stad kwam aanvankelijk op mij over als een wrede dictator die er genoegen in schept mensen tegen elkaar op te zetten, door ze in veel te drukke metrotreinen te proppen met als doel dat ze elkaar uiteindelijk vermoorden. Als roofvissen in een te kleine kom.

Alleen de namen van de metrostations maakten een aangenaam soort nostalgie in mij los, die me nog het meest deed denken aan die keer dat ik op een voor mij onbekende zolder een sprookjeslangspeelplaat van de Efteling tegenkwam die wij vroeger thuis ook hadden. Ik weet nog goed dat zich een geruststellend gevoel van mij meester maakte: iets dat lang geleden deel uitmaakte van mijn dagelijks leven, bestond dus nog. Ik las de namen op het routebord van de metro: Barbès – Rochechouart, Montparnasse – Bienvenüe, Réaumur – Sébastopol.

Ook ik stond met de Parijzenaren op de Quai de Montebello – daar had je het beste uitzicht – minutenlang te staren naar hun Notre-Dame, de gehavende moeder. Bijna fluisterend bespraken we de verwondingen van de patiënt. Parochiekerk van de wereld, kathedraal van Parijs. ‘Een kathedraal heeft iets in zich dat bij een gewone parochiekerk ontbreekt’, twitterde de Italiaanse historicus en theoloog Massimo Faggioli naar aanleiding van de brand in de Notre-­Dame. Volgens Faggioli is de kathedraal er voor gelovigen die, om wat voor reden dan ook, niet naar hun parochiekerk kunnen gaan. Een veilige plek dus. Vergelijkbaar met een klooster, zou ik eraan toe willen ­voegen.

Glimmen van trots

Parijs is zijn kathedraal kwijt en dus moest er voor vieringen in de Goede Week en die van Pasen worden uitgeweken naar een andere kerk. Dat is de beroemde Saint-Sulpice geworden. Het leek of deze aan een zevende-eeuwse bisschop gewijde kerk eeuwenlang op deze kans had gewacht. Dat kon ze natuurlijk niet al te opzichtig laten merken, maar diep in haar stenen gewelven glom ze van trots.

Op woensdagavond kwamen de duizenden ‘dakloze’ katholieken van Parijs in die Saint-Sulpice samen voor de chrismamis. Tijdens deze viering, die in alle kathedralen van de wereld plaatsvindt aan de vooravond van Witte Donderdag, wijdt de lokale bisschop voor het hele jaar het chrisma: de olie die onder meer wordt gebruikt bij het doopsel, vormsel en de wijding van een priester of bisschop. Ook het altaar van de Notre-Dame is ooit met chrisma gezalfd. Een beschermlaag.

Het was zo druk dat honderden gelovigen de kerk niet meer in konden en buiten de mis moesten volgen op een daartoe geplaatst beeldscherm. Beeld en geluid liepen niet helemaal synchroon, maar dat gaf niets. De tekst van een lied dat binnen in de kerk werd ingezet, werd een paar seconden later buiten meegezongen, waardoor alles weer gelijk liep. De sfeer was gedragen. Dit waren lotgenoten, getroffen door dezelfde ramp. Op zoek naar de troost die de rituelen en de liturgie van de kerk al eeuwen biedt. Een ultieme vorm van slachtofferhulp.