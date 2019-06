Het Vaticaan overweegt het celibaat af te schaffen voor priesters in de Amazone

Nood breekt wet, is het idee achter de discussie. Het gebied rondom de Zuid-Amerikaanse rivier kent al tijden een groot tekort aan priesters. Katholieken moeten de mis daardoor soms weken tot maanden aan zich voorbij laten gaan.

De vrees is: als één schaap over de dam is, volgen er meer Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis

Het Vaticaan verwacht het probleem te verhelpen door het priesterschap in de Amazone ook mogelijk te maken voor niet-celibatair levende mannen, zo blijkt uit een vandaag verschenen document van het Vaticaan. In het document wordt vooropgesteld dat het celibaat ‘een geschenk voor de kerk’ is, maar dat in dit geval oudere gelovige en lokaal zeer gerespecteerde mannen het tekort aan priesters kunnen opvangen.

Uniek Deze regionale vrijstelling van het celibaat zou een unieke maatregel zijn, die wereldwijd niet eerder is vertoond. Maar voor hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest van de universiteit van Tilburg komt het voorstel niet als een verrassing. “Dit speelt al jaren. Twintig jaar geleden schreef bisschop Sebastian Kreidler in het Amazonegebied al een brief aan het Vaticaan waarin hij vroeg om vrijstelling van het celibaat. Hij zei: Priesters in onthouding heb ik niet, maar ik heb wel een paar goede mannen die getrouwd zijn. Daar werd destijds niet op gereageerd, maar de kwestie wordt nu alsnog aangezwengeld.”



Het mogelijke besluit zal veel losmaken onder katholieken, zegt Van Geest. Met name onder conservatieven. “De vrees is: als één schaap over de dam is, volgen er meer. Ik zou het als priester elders in de wereld ook wel weten en ook een brief sturen naar de paus, waarin ik twijfels uit over mijn onthouding. Dat wordt wel een probleem.”

Diverser aanbod Toch is Van Geest gelukkig met deze ontwikkeling. Verandering van het kerkelijk sacrament zorgt niet alleen voor een groter, maar ook een diverser aanbod van priesters, zegt hij. Zoals priesters die weten hoe het is om een gezin te hebben, die kunnen in zijn ogen de celibatair levende priesters goed aanvullen. “Ik ben absoluut voor verandering van het celibaat. Het lijkt mij een goed idee als priesters vrij zijn om het celibaat te omarmen, maar er ook voor kunnen kiezen om niet-celibatair te leven.” Hij verwacht vanuit de conservatieve katholieke hoek grote weerstand. “Er zullen mensen zijn die zeggen: een eeuwenoude traditie wordt verloochend. Maar ik zie het anders. Het celibaat is geen goddelijk recht, maar een kerkelijke discipline. En die zijn er om te veranderen. Het tekort aan priesters vraagt om aanpassing.”

