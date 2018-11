Het valt niet mee om kerk en staat te scheiden in Griekenland

Het was een ongekend, en volgens veel Grieken provocatief gebaar, direct bij zijn be­ëdiging. De kersverse premier Alexis Tsipras legde in januari 2015 geen eed af aan de aartsbisschop van Athene, maar zwoer in een civiele belofte trouw aan de grondwet. Al zijn voorgangers hadden zich laten zegenen, maar Tsipras ging voor de ceremonie langs bij aartsbisschop Ieronymos en deelde hem beleefd mee dat hij thuis kon blijven. De minister-president wilde zo zijn verkiezingsbelofte kracht bij zetten om de invloed van de orthodoxe kerk op het openbaar bestuur te verkleinen.

Direct na zijn aantreden had Tsipras zijn handen vol aan de onderhandelingen met de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds over bezuinigingen in ruil voor miljardenleningen, en pogingen om te voorkomen dat zijn land de euro moest inleveren. Maar nu Griekenland sinds augustus officieel van het leningeninfuus af is, heeft de regering ook tijd voor andere beleids­terreinen.

Vorige week bereikte Tsipras een akkoord met de als gematigd bekend staande aartsbisschop: tienduizend geestelijken verliezen hun ambtenarenstatus. Wel blijft de staat hun betalen, zij het indirect. Hun salaris wordt in een speciaal fonds gestort waar de kerk over kan beschikken. Verder gaan kerk en staat gezamenlijk onroerend goed beheren waarover ze nu beide het eigendom claimen.

Even verderop valt te lezen dat ‘het kerkelijk regime dat in bepaalde districten van de staat bestaat, niet wordt geacht in strijd te zijn met de bepalingen van het voorgaande lid’. Met andere woorden: andere religies zijn toegestaan, zolang ze de orthodoxe kerk maar niet in de weg zitten.

En dat terwijl duidelijk is dat de ‘historische overeenkomst’ maar een heel klein stapje vormt, als je bekijkt hoe sterk de orthodoxe kerk en de Griekse staat met elkaar verweven zijn. De rol van de kerk is stevig verankerd – om te beginnen in de Grondwet. ‘In de naam van de heilige, consubstantiële en ondeelbare Drie-eenheid’ zijn de eerste woorden van de belangrijkste wet van het land. ‘De toonaangevende religie in Griekenland is die van de Oosters-Orthodoxe Kerk van Christus’, begint artikel 3.

“Vandaag hebben we een historische overeenkomst bereikt die voordelen biedt voor beide kanten. Ons doel is de autonomie van de Griekse kerk te versterken, en haar rol te erkennen”, zei Tsipras. “Wij zelf en deze overeenkomst tonen onze intentie om een stap vooruit te zetten, met wederzijds respect”, voegde aartsbisschop Ieronymos toe. De Heilige Synode, het bestuur van de kerk bestaande uit Ieronymos en 81 bisschoppen, vergadert vandaag over de deal. Daarbij wordt het nodige vuurwerk verwacht.

Die zie je dan ook overal terug in het dagelijks leven. Vrijwel alle kinderen worden gedoopt. Leerlingen op alle Griekse scholen beginnen hun dag met een gebed. In overheidsgebouwen zijn religieuze iconen eerder regel dan uitzondering; in rechtbanken hangt er zelfs een boven de stoel van de rechter. Wie niet in de kerk trouwt of begraven wil worden zonder priester erbij, heeft wat uit te leggen. En Griekenland kent met 88 het hoogste aantal priesters per 100.000 inwoners – Italië volgt met 83.

Verder vindt ruim driekwart van de Grieken dat het orthodoxe christendom bepalend is voor hun nationale identiteit. Ze dichten de kerk een grote rol toe in het bewaken en bewaren van taal en geloof tijdens de 400-jarige overheersing door de Ottomanen. Wel ligt het kerkbezoek relatief laag; in de praktijk hechten de Grieken vooral aan gebruiken, tradities en rituelen.

De meeste Grieken hebben daar geen moeite mee. Premier Tsipras behoort als openlijk atheïst tot een kleine minderheid: maar liefst 90 procent van de bevolking noemt zich Grieks-orthodox. Verder gelooft maar liefst 92 procent van de Grieken in God, blijkt uit een meerjarig onderzoek dat het Amerikaanse Pew Research Center in 34 Europese landen uitvoerde en waarvan het de resultaten afgelopen maand presenteerde. Daarmee zijn ze veruit koploper; de Russen volgen met 75 procent op gepaste afstand.

Clandestiene moskeeën

Maar de macht van de kerk reikt veel verder, direct en indirect. Jarenlang lag ze dwars bij de bouw van een moskee in Athene – de enige hoofdstad in de Europese Unie zonder officieel islamitisch gebedshuis. En dat terwijl er, sinds de immigratie uit Azië en het Midden-Oosten in de jaren negentig op gang kwam, inmiddels enkele honderdduizenden moslims in de stad wonen. Zij bidden noodgedwongen in een van de naar schatting honderd clandestiene moskeeën in garages en kelders van appartementencomplexen.

In 2006 besloot de regering dat de moskee er toch moest komen – op een onaantrekkelijke locatie in een vervallen buurt ver buiten het centrum, en zonder minaret. Het bestuur wordt door de staat aangesteld. En er komt er maar één, waar alle verschillende stromingen binnen de islam hun heil moeten zoeken.

Intussen staat de moskee er nog steeds niet. De bouw loopt keer op keer vertraging op door tegenwerking en protesten van de buurt en conservatieve Grieken. De kerk is nu officieel voorstander – niet in de laatste plaats omdat de overheid heeft gezegd hard te zullen optreden tegen de illegale moskeeën als de officiële eenmaal open is. Maar conservatieve bisschoppen blijven zich openlijk verzetten.