Het religieus analfabetisme rukt op en dat neemt onrustbarende vormen aan

In dit Catharijneconvent van het vliegtuig organiseerde Trouw een bijeenkomst in het kader van het 75-jarig bestaan met als thema 'Hoe religieus is Nederland (nog)?'

Toen ik kwam aanrijden zag ik al een aantal indrukwekkende 'kisten' staan. Ik kreeg meteen zin om in te stappen om een lange vlucht te maken, hoewel je daar van deze krant niet te veel aan mag toegeven. Waarom dan toch de bijeenkomst in het Aviodrome? Toch een vorm van pragmatisme? (Veel parkeerruimte, voldoende toiletten.)

Eerst maar even iets over dat woordje 'nog' in de aankondiging van de avond, dat stak een enkele twitteraar. Ik begrijp dat wel. Het woordje 'nog' is een stoorzender in onze taal. Vergelijkbaar met dat familielid dat op een verjaardag je leuke verhaal bruut onderbreekt. En met die buren die een stralende zomerochtend compleet verstieren door luidruchtig te gaan klussen. Vaak zit je gewoon niet op 'nog' te wachten. Een avond is op zich leuk bedacht, er wordt gesproken over een interessante vraag, maar dan komt de firma NOG langs om het goede gevoel eens even lekker te verpesten.

Fundamenten

Daarom eerste maar even antwoord op die 'nogloze' vraag die in dat Aviodrome zo nadrukkelijk klonk: hoeveel geloven we eigenlijk in dit land? Als ik moet afgaan op de kennis over religie, zou ik zeggen: niet zo veel. Het religieus analfabetisme rukt in Nederland op waar je bij staat. Dat merk ik ook om mij heen. Een vriend van mij kreeg twee maanden geleden een appje van zijn dochter: 'Pappa, er staan hier twee mensen voor de deur die met ons over Jezus willen praten. Dat ie eigenlijk dood was, maar daarna plotseling niet meer.' Die vriend van mij - je zou hem gelovig kunnen noemen en die houding heeft hij ook willen overdragen op zijn kinderen - appte terug naar zijn dochter van wie hij heel veel houdt: 'Dat noemen we Pasen, weet je nog?'

Maar ook op de opiniepagina's van gerenommeerde kranten neemt die onwetendheid soms onrustbarende vormen aan. Klein voorbeeld: 'herrijzenis' wordt nogal eens verward met 'verrijzenis'. Nu maakt iedereen fouten, ik ook, maar je gaat langzamerhand verlangen naar een actieprogramma van de overheid. Kijk, dat iedereen moet kunnen lezen en schrijven is niet onbelangrijk, maar iets weten van religieuze fundamenten waarop onze cultuur deels is gebouwd, lijkt me essentieel. Waar is Postbus 51 als je haar nodig hebt?

Toch nog even over het woordje 'nog' in het thema van die avond daar tussen de vliegtuigen. Dat zou kunnen impliceren dat Nederland ooit religieus is geweest. Ook het antwoord op die vraag kan ik misschien beter overlaten aan godsdienstsociologen en capabele historici. Maar goed, toch een kleine poging tot een antwoord. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het pragmatisme nog dieper in onze volksaard is ingeslepen dan het je bezighouden met de Allerhoogste. Iets moet nut hebben, anders zien we er de zin niet van in.