Het regenboogzebrapad moet iedereen veilig naar de kerk krijgen

Twee vliegen in één klap, moet Prasing hebben gedacht. Vlieg één: er wordt veel te hard gereden in het Brabantse dorp, en een zebrapad tegenover het indrukwekkende kerkgebouw kan daar hopelijk wat aan veranderen. Vlieg twee: door dat zebrapad in regenboogkleuren te schilderen geeft Prasings kerk het signaal af dat iedereen er gewoon bij hoort in de gemeenschap van Oudenbosch, ongeacht de seksuele geaardheid.

Tijdens de speciale carnavalsmis van afgelopen zondag – met als thema ‘je van je beste kant laten zien’ – introduceerde de pastoor zijn plannen. Die werden volgens Prasing enthousiast ontvangen. “Iedereen is door God gewild”, zegt de pastoor. “En die boodschap wil ik graag uitdragen.”

Het is ondenkbaar dat een homopaar over het zebrapad richting de basiliek kan wandelen om zich te laten huwen

Prasing schaart zich met zijn initiatief bij rooms-katholieke geestelijken die pleiten voor een andere visie op homoseksualiteit. Hij noemt bijvoorbeeld de Duitse bisschop Overbeck van Essen, die pleit voor het ‘ontpathologiseren’ van homoseksualiteit. ‘Men moet ophouden ze (homoseksuelen, red.) op elke mogelijke manier te discrimineren’, zei Overbeck vorig jaar. Prasing wijst ook op de Belgische kardinaal De Kesel die pleit voor meer rooms-katholieke tolerantie ten opzichte van lhbt’ers.

Prasing ziet in het kerkelijke denken over homoseksualiteit dingen veranderen, zegt hij. Al zullen de traditionele opvattingen over bijvoorbeeld het huwelijk volgens hem niet zomaar verdwijnen. Het is ondenkbaar dat een homopaar over het zebrapad richting de basiliek kan wandelen om zich te laten huwen. “De kerk denkt in eeuwen”, zegt Prasing.

De pastoor is een petitie gestart om het zebrapad verwerkelijkt te krijgen. Die petitie is sinds maandag online te ondertekenen.

