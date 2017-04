Het prijzencircus gaat ten koste van het literaire en filosofische middenveld

Dat is misschien niet erg. In ieder geval is het inherent aan een verkiezingswedloop. Er kan er maar één de beste zijn. Of de meest ‘urgente, oorspronkelijke en prikkelende’, zoals de Socrates Wisselbeker officieel zegt. Dat is niet per se hetzelfde – al valt dat verschil in de berichtgeving vrijwel steeds weg. Misschien doet het dat ook wel in het oordeel van de jury.

Is zo’n oordeel wel te vellen? Bij hardlopen of gewichtheffen kun je metend en rekenend ondubbelzinnig vaststellen wie de snelste of de sterkste is. Bij kunstrijden op de schaats is dat al een stuk lastiger: hoe meet je elegantie, originaliteit, schoonheid? Bij kunstwerken, literatuur of filosofie is het bijna ondoenlijk. Daarvoor zijn de onderlinge verschillen van de prestaties veel te groot. Zodra ze wel vergelijkbaar worden, vallen ze wegens middelmatigheid vanzelf af.

Overal zijn wel competities voor, van metafysische verhandelingen tot het bakken van taarten.

Verschillen zíjn er dus, en alleen het topsegment komt in aanmerking voor bekroning. Maar als het eenmaal zover is worden de criteria al snel vaag en – naar ik vrees – subjectief. Misschien zou het proces van uitverkiezing moeten stoppen bij de shortlist – als dat niet veel van de spanning en dramatiek van het spektakel weg zou nemen. En spannend moet het zijn, anders genereert het geen publiciteit en aandacht in de pers. Dus wordt het schrijven van een boek zoiets als het lopen van een marathon, en verdringen publiek en interviewers zich bij de finish rond de winnaar.

Prijzencircus Het prijzencircus hoort bij wat de rebelse filosoof Guy Debord zo’n halve eeuw geleden al ‘de spektakelmaatschappij’ noemde. Je kunt het inmiddels zo gek niet bedenken of er zijn wel competities voor, van metafysische verhandelingen tot het bakken van taarten. In de literatuur is het aantal prijzen zozeer uit de hand gelopen dat er voor iedere schrijver wel één moet zijn. Dat er desondanks heel wat onbekroonden blijven rondlopen is te wijten aan wat je met een marxistische term ‘oorspronkelijke accumulatie’ zou kunnen noemen. Wie eenmaal één literaire prijs rijker is, heeft een des te grotere kans op een tweede, een derde, enzovoorts. Idealisten zullen zeggen dat dat logisch is. Het zíjn nu eenmaal de besten: dáárom kregen zij die eerste, en daarna hun tweede en derde prijs. Daar zit iets in, maar het is, naar ik vrees, maar de helft van het verhaal. Net als na de toekenning van de Socratesbeker druipen de verliezers af in relatieve onbekendheid. Ze zullen nog wel blijven schrijven en af en toe een recensie krijgen, maar Pauw of DWDD zit er niet meer in. ‘Winner takes all’: dat is de geheime kracht van het prijzencircuit. De explosie daarvan is samengegaan met een groeiende tweedeling tussen mega-sellers en winkeldochters in het boekenbedrijf. Gewoon goede, redelijk maar niet overdadig verkopende romans of essays worden steeds zeldzamer.

Schaduwzijde Er zit aan de verkiezing van het beste, of voor mijn part meest prikkelende, boek dus een ongelukkige schaduwzijde. De bedoelingen zijn meestal voortreffelijk: meer belangstelling wekken voor de literatuur, het in het zonnetje zetten van de filosofie en in het verlengde daarvan het opkrikken van de verkoop. Maar er wordt wel een ongemakkelijk pakt gesloten met de prestatiecultuur die aan de spektakelmaatschappij eigen is. Alleen het beste en meest ‘excellente’ is goed genoeg. Omdat er maar één winnaar kan zijn, gaat alle gegenereerde aandacht ten koste van de diversiteit van wat ik maar het literaire of filosofische middenveld zal noemen. Erg gelukkig kun je deze omvorming van de intellectuele cultuur tot sportevenement dus niet noemen. Wie van denken en schrijven een competitie maakt, verliest aan breedte uiteindelijk wat hij aan hoogtepunten wint. Er moeten andere methoden zijn om kunst, literatuur en filosofie op de Bühne te zetten: minder spectaculair misschien, maar ook minder frustrerend, eenkennig en in zijn competitiedrang misleidend. Lees ook het interview dat Trouw met Marjan Slob, winnares van de Socrates Wisselbeker, had: Ik wil niet bluffen dat ik het weet.

