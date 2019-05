Het lukt Sri Lanka maar niet een einde te maken aan de religieuze spanningen

De Sri Lankaanse autoriteiten slagen er maar niet in de religieuze spanningen op het overwegend boeddhistische eiland de kop in te drukken. Die spanningen bereikten hun hoogtepunt toen moslimextremisten op Eerste Paasdag een reeks aanslagen pleegden op kerken en hotels. Vandaag zag de Sri Lankaanse overheid zich voor de derde keer sinds de aanslagen genoodzaakt sociale media aan banden leggen, om haatzaaierij te beteugelen. Ook werd in het noordwesten weer een avondklok afgekondigd ‘om de verspreiding van geweld tegen te gaan’.

Aanleiding waren rellen in de kustplaats Chilaw, waar veel christenen wonen. “Stop maar met lachen, op een dag zullen jullie huilen”, had een islamitische winkelier op Facebook gepost. Christenen zagen daarin een verkapt dreigement en reageerden woedend. Een christelijke meute mishandelde de winkelier, bekogelde zaken van andere moslims met stenen en vernielde een moskee. Nadat enkele relschoppers waren gearresteerd, werd een politiebureau belegerd door betogers die hun vrijlating eisten.

“Wij roepen de islamitische gemeenschap op om geduldig te zijn en geen onnodige dingen op sociale media te posten”, waarschuwde de belangrijkste moslimorganisatie, de All Ceylon Jamiyyathul Ulama.

Kleine minderheid Intussen bevestigde de Sri Lankaanse politie dat zij een conservatieve geestelijke heeft gearresteerd die betrokken zou zijn bij het trainen van de acht zelfmoordterroristen, die aanhangers waren van terreurbeweging Islamitische Staat. Het gaat om de 60-jarige Mohamed Aliyar. Hij heeft in de oostelijke kuststad Kattankudy, waar de leider van de terreurgroep vandaan kwam, een islamitisch centrum opgezet, inclusief moskee, bibiotheek en koranschool. Aliyar predikt het salafisme, een puriteinse versie van de islam die gelovigen oproept terug te gaan naar de waarden van de eerste drie generaties moslims. De arrestatie illustreert een pijnlijke kwestie voor de islamitische gemeenschap. Moslims vormen zo’n 10 procent van de bevolking en zijn daarmee, net als de christenen, een kleine minderheid. Maar de laatste jaren zijn de spanningen tussen religieuze groepen toegenomen, deels door de opkomst van radicale boeddhisten, maar ook door de opmars van het salafisme. Dat heeft de afgelopen decennia vooral aan de oostkust, waar veel moslims wonen, voet aan de grond gekregen. Ook Mohamed Zahran Hashim, de leider van de zelfmoordterroristen, was zo’n salafist. Hij zette zijn eigen religieuze genootschap op, bouwde een moskee in Kattankudy en zette haatzaaiende preken op sociale media. Zijn aanhangers botsten ook met gematigder moslims en vernielden boeddhistische heiligdommen. Ook wist hij een deel van zijn familie voor zich te winnen. Want toen veiligheidstroepen een week na de aanslagen een familiewoning in Sainthamaruthu bestormden, brachten drie mannen explosieven tot ontploffing, waardoor vijftien mensen omkwamen. Tussen de brokstukken vond de politie witte gewaden die boeddhistische vrouwen vaak dragen bij het gebed in tempels. Het vermoeden is dat de extremisten op het boeddhistische Vesak-festival, komende zondag, vermomd in deze gewaden tempels wilden binnenglippen.

