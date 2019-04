Het ‘koranvers van de steniging’ is brandend actueel in het tropenstaatje Brunei

Dat spookachtige ‘vers van de steniging’ is brandend actueel nu het tropenstaatje Brunei die beruchte doodstraf heeft opgenomen in zijn nieuwe strafwet, woensdag in bedrijf genomen. Waarin een klein land groot kan zijn. Veel stelt Brunei niet voor. Wel dobbert het op een bel olie. Bovengronds heerst de vreugdeloze sultan Hasanal Bolkiah, miljardair, sinds 2010 monogaam, tweemaal met slaande deuren gescheiden van een bijvrouw.

Overspeligen, homo’s en dieven hebben weinig heil van deze nurks te verwachten. Dieven komen er in de nieuwe wet, aangepast aan de sharia, vanaf met een afgehakte hand of voet. Op bespotting van de Koran of de profeet staat de doodstraf. Overspeligen en homo’s wacht steniging, ook als ze hun zonden begaan op een schip dat onder de Bruneise vlag vaart. Dat is lastig voor de broer van de sultan, een losbol. Zelfs in zijn luxejachten zal hij een klein beetje zijn fatsoen moeten houden.

Brunei ligt op de noordpunt van Borneo. Het zuiden van dat enorme eiland behoort tot Indonesië, het noorden tot Maleisië. Brunei is een dwerg tussen die twee reuzen, iets groter dan Gelderland. Er wonen vierhonderdduizend mensen, van wie twee derde moslim is. De nieuwe wet geldt ook voor niet-moslims. De sultan, wiens dynastie zou zijn gesticht in de tijd dat Holland nog een graaf had, verbood al in 2015 de Kerstman. Welkom is die nog wel in zijn luxehotels in de VS en Europa. Er zijn evenmin berichten over een krachtig beleid tegen overspel in die gastenverblijven.

Leerstuk van steniging

Toen de sultan zijn nieuwe strafwet beloofde, in 2014, bevond IS zich in Syrië en Irak op het toppunt van zijn macht. Nu dat schuim van de islamitische natie is verslagen, ziet het tot zijn troost hoe de idealen van het gesloopte ‘kalifaat’ toch tot hun recht komen in een lilliputterstaatje in de tropen. Opmerkelijk genoeg juist daar, want in Brunei is sinds 1957 geen executie meer uitgevoerd. Bolkiah is sinds 1967 sultan.

Theologisch staat de sultan niet eens zo sterk. Het leerstuk van de steniging verdeelt de godgeleerden. In de Koran ontbreekt deze tuchtiging. Men redetwist over dat spookvers, dat niet is opgenomen in de canon. Niet iedereen gelooft in het gulzige reptiel. Volgens een andere overlevering was het ‘vers van de steniging’ een boodschap die de profeet wel als goddelijk ervoer maar vanwege stijl, ritme en vocabulaire niet vond passen in de Koran. Het bevel tot steniging zou toch geldig zijn want die ‘boodschap’ blijft, ook zonder ereplek in de Koran, Gods woord.

Er bestaan verschillende varianten van het spookvers, dat mondeling zou zijn overgeleverd, veilig voor aanslagen uit het dierenrijk. Alle varianten hebben het over een overspelige mannelijke en vrouwelijke ‘sjeik’, die gestenigd dienen te worden. De teksten klinken inderdaad on-Korans. Kritische moslimgeleerden spreken van een verzinsel. Ze leveren daarvoor een wiskundig bewijs. In de Koran staat dat een slavin bij overspel half zoveel straf krijgt als een vrije vrouw. Steniging is een doodstraf en de dood kun je niet door twee delen. Geen steniging daarom voor vreemdgangers, maar zweepslagen want het voorgeschreven aantal daarvan kun je wel halveren. Briljant, geen speld tussen te krijgen. Te briljant voor sultan Bolkiah.

