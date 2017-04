Het klimaatprobleem moet niet-westers benaderd worden

Ayşem Mert

Of het klimaatprobleem ook met behulp van niet-westerse filosofieën kan worden aangepakt? Ayşem Mert heeft haar twijfels bij de vraag. "De dominante filosofie in het westen sinds de Verlichting is weliswaar rationalistisch, individualistisch en mechanistisch, maar er zijn altijd verhalen en zienswijzen geweest die hier weerstand tegen boden, zowel in het westen als daarbuiten. Dus wat is dan niet-westers en wat is wel westers? Misschien komt het doordat ik uit Istanbul kom, dat ik moeite heb met dat onderscheid."

Ayşem Mert houdt zich als politicoloog bezig met groene politiek, democratie en milieufilosofie. Ze is verbonden aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) en Stockholm University, Zweden. Er is in haar ogen iets grondig mis met de aanpak van klimaatverandering. Maar ze ziet ook tekenen van hoop - vooral in een internationale protestbeweging die steeds meer van zich laat horen.

Mert: "Mijn voornaamste kritiek op de huidige klimaatpolitiek is dat de dominante ideologie tegen gemeenschappen in zowel westerse als niet-westerse landen zegt: we moeten economische groei vertonen. We moeten enorme ingrepen doen in ecosystemen om moderne, beschaafde en benijdenswaardige levens te kunnen leiden. We moeten op grote schaal en zo goedkoop mogelijk produceren. Met als resultaat: landen met diepe schulden. Autonome levenswijzen van volkeren en gemeenschappen worden onmogelijk. En landen of gemeenschappen die niet mee kunnen komen in deze manier van doen, worden gezien als onderontwikkeld, onbeschaafd en meelijwekkend. Voor leerzame en inspirerende concepten van deze 'zielige' mensen hebben we geen oog."

Geldt dit ook binnen de duurzaamheidsbeweging?

"De duurzaamheidsbeweging is ontstaan dankzij filosofen als Ivan Illich, Rachel Carson en Arturo Escobar die de radicale vragen stelden bij modernisering. Zij hadden zeker oog voor de autonomie van gemeenschappen in westerse en niet-westerse samenlevingen. Hun vragen zijn serieus genomen, alleen hebben ze geleid tot een elite van ngo's en politici die doen aan duurzame ontwikkeling. Terwijl het was begonnen om duurzame bescherming van ecosystemen, in plaats van nog meer ontwikkeling."

Hoe zou dit kunnen worden doorbroken?

"De kritische vragen die de radicale filosofen stelden, worden nu opnieuw gesteld door klimaatactivisten. Transnationale ecologische protesten zijn in opkomst. Gemeenschappen uit de hele wereld hebben in feite dezelfde wensen; ze claimen het recht op schone aarde, schone lucht en bescherming van natuur. Ze willen een beter en democratischer klimaatbeleid. Hun motto is: 'Geen klimaatverandering, maar systeemverandering'. Ik denk dat dit een zeer grote politieke kracht is. Denk aan de jaarlijks groeiende People's Climate March, die dit jaar op 29 april samenvalt met de honderdste dag van het presidentschap van Donald Trump. Men verwacht wereldwijd honderdduizenden demonstranten. Radicale politieke veranderingen komen altijd van onderaf."